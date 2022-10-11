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里港警分局廣設「Q版警察人形立牌」　危險路口站崗吸睛又有效

▲里港警分局「Q版警察人形立牌」危險路口站崗 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲里港警分局「Q版警察人形立牌」危險路口站崗 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

里港警分局為提升轄區路口安全，特製作「Q版警察人形立牌」設置於轄內大型車出入及易肇事之路段口，藉以降低交通事故防制車禍發生。

▲里港警分局「Q版警察人形立牌」危險路口站崗 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲里港警分局「Q版警察人形立牌」危險路口站崗 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

里港警分局因轄區特特殊地理環境及位處交通要道樞紐關係，境內多有大型車、砂石車及各式車輛出入；經統計轄內省道台3線及台22線沿線，為肇事率高及易發生交通事故之路段(口)。

因此，里港警分局與警友站特製作「Q版警察人形立牌」，分別以男警及女警樣式手拿測速照相機，提醒用路人注意勿超速行駛，另以手舉「大車出沒請注意」字牌，提醒用路人注意大型車內輪差危害，此三款人型立牌造型Q萌可愛，特別吸睛，放置在易肇事交通路段(口)，能達提醒作用，減少交通事故發生。

里港警分局分局長鄭頴聰表示，為加強轄區內之各易肇事路口交通安全宣導效能及提高交通服務滿意度等目標，特於轄內重要交通危險路(段)口處，設置「Q版警察人形立牌」，期盼藉由可愛又俏皮的造型，加強路過民眾對於交通安全的關注程度，並可提醒民眾注意交通易肇事路口或易超速等危險路段，確實遵守道路交通安全規則，共同建立良好安全的道路交通環境。

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