公督聯盟點名4度缺席立院質詢　鄭運鵬：時間不足請大家體諒

▲公督聯盟點名立委鄭運鵬本期立院委員會議已四度缺席，鄭運鵬今（11）日表示，因確診與市長選舉關係，時間有點不足，我是立院黨團幹部，請大家可以放心。（圖／鄭運鵬競辦提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對公都盟點名立院會期質詢已四度缺席，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今（11）日參訪平鎮去異域故事館受訪時表示:「]本會期剛開始，自己因為確診再加上市長選舉關係，時間有點不足，請大家理解見諒。不過，在立法院事務也是我們關心的，我長期是立院黨團幹部，立院的工作也請大家可以放心。」

公督聯盟點名鄭運鵬、劉建國與許淑華等人，缺席立法院本會期質詢，其中鄭運鵬被點名四度缺席。鄭運鵬指出：「本會期剛剛開始，我因有8天確診，他們把這些都加計在裡面，的確再加上市長選舉的關係，我們在立法院質詢上面會有時間不足，請大家可以理解見諒。國民黨也有市長候選人縣長候選人，我認為大家行程上面可以互相配合的，在立院事務也是我們關心的，我長期是民進黨黨團幹部，在立法院的工作請大家可以放心。」

▲鄭運鵬今（11）日參訪位於平鎮區的異域故事館，聽取館方人員解說。（圖／鄭運鵬競辦提供）

張善政昨天批評鄭搞不清楚狀況，這是他第一次當主帥參選？鄭運鵬認為，只要是願意關心桃園，不管是各黨各派包含2020年張善政先生搭檔韓國瑜先生來桃園我們都歡迎，我們希望說他們對桃園提出獨到的見解與對市政正面看法。至於張善政先生說我沒有民意基礎，很顯然他不知道我是桃園二連任的區域立委，總共當了三屆立委，選舉候選人就是候選人，沒有主不主帥的，他認為2020的失利是韓國瑜先生的責任，這點他和韓國瑜先生去釐清就好。

【更多新聞】

►鄭運鵬四度缺席立院質詢遭點名 張善政：完全沒有為桃園做事

►載女志工就醫卻襲胸指侵 色男辯「只有擦背」...法官打臉下場慘

►張善政批「弟弟選市長，哥哥當網軍」 鄭運鵬：代表對手選情告急