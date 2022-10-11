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社會 社會焦點 保障人權

載女志工就醫卻襲胸指侵　色男辯「只有擦背」...法官打臉下場慘

▲桃園市廖姓男子去年5月間騎車載女志工到國術館治療右手，返家後卻趁幫女子擦背之際襲胸指侵得逞。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲桃園市廖姓男子去年5月間騎車載女志工到國術館治療右手，返家後卻趁幫女子擦背之際襲胸指侵得逞。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市廖姓男子與一名女子同為某所學校志工，去年5月間騎車載女子去國術館治療右手後，又載女子返回女子住處，趁女子在浴室時，以幫其擦背頸部為由，強將女子推至客廳，然後襲胸並用手指侵得逞。桃園地院法官審理時，廖男否認犯行，辯稱僅幫女子擦背，更未觸碰其胸部與下體等語，法官根據檢警蒐集證據與女子證述，依強制性交罪判他3年6月有期徒刑，全案還可上訴。

檢警調查，廖姓男子與女子同為某所學校志工，去年5月12日下午某時，廖男騎車載女子到某國術館治療右手，事後返回女子住處，當天下午，廖趁女子在浴室擦拭敷時，料佯要幫對方擦藥敷料，竟違反女子意願，先強行吸吮其胸部，再將女子推至客廳沙發，用手指性侵得逞。女子事後到醫院驗傷並報警提告，桃檢複訊後依妨害性自主罪嫌將廖男提起公訴。

桃園地院審理時，廖男坦承案發時騎車載女子赴國術館就醫，再騎車載女子回住處，同時在浴室持毛巾幫女子擦拭頸部與背部，當時女子並未穿上衣，否認有強制性交犯行。廖男辯稱，當時上衣是女子自己脫掉的，他拿毛巾沒有擦拭女子前胸，沒有吸吮其胸部、脫去其褲子，更沒碰觸女子下體等語。

女子則證稱，與廖男都在某國小擔任志工，認識很多年，她本身領有身障手冊，案發當天右手不舒服，廖男陪同去國術館，返家後廖男突然拉住其衣服將她推往浴室，把她衣服脫光，強制猥褻、性交得逞，自己被嚇到不知道如何是好。

法官根據檢警提供醫院受理疑似性侵害事件驗傷診斷書，記載女子就診時左側乳頭紅腫等受傷跡象等證明，再根據女子指證與手繪性侵害案件現場繪製圖與檢警勘驗筆錄為證，廖男犯行明確；法官審酌，廖男為滿足一己之性慾，無視女子之性自主權，強制猥褻女子後，不顧其抗拒，對其為強制性交得逞，對女子身心造成難以磨滅陰影與傷害；考量廖男犯後否認犯行，且未與女子達成和解或調解之犯後態度，審結依強制性交罪，處有期徒刑3年6月，本案還可上訴。

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