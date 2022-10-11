最狂GG特餐！高大成吃「鱷魚鞭+牛羊鞭」　網首見牠的蛋：解剖課吧

▲高大成PO「怪奇特餐」，包括三種動物的生殖器官。（資料照／記者白珈陽攝）



網搜小組／劉維榛報導

說到72歲法醫高大成，多數人秒與命案解剖做聯想，事實上他常在臉書分享生活點滴，而雙十假期，高大成PO出一系列超驚悚料理，像是鱷魚鞭、鱷魚掌、鱷魚蛋，還有牛鞭與羊鞭等，引發千名網友朝聖驚呼，「高法醫會不會太補了」、「我以為我點進解剖室」、「陰莖大餐欸」。

高大成9日在臉書分享「特餐」系列照片，包括牛鞭、養殖鱷魚鞭、羊鞭、養殖鱷魚掌、養殖鱷魚蛋，而最後2道菜終於正常一些，就是常見的佳餚補品，白斬烏骨雞與滷澳洲豬腳。

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照片曝光後，引來千名網友嚇歪直呼，「這根本是解剖課」、「法醫就是不一樣」、「光看菜單不自覺就硬起來」、「吃完得看醫生了吧」、「我以為是解剖課興沖沖的來湊熱鬧，結果...小女子告退」、「太特別了...嚇到吃手手」、「高老大吃完可以變巨石強森了」、「這些食材一般菜市場沒賣，蛋白質膠質滿多的」、「一天之內嗑掉多少動物的GG」。

許多人第一次看到剖開的鱷魚蛋後，也狂抖直呼「剝殼的鱷蛋」、「開眼界了」、「內外都是白色蛋呢，頭一次看」、「有腥味嗎」。另有網友好奇反問，「高醫師自己料理的嗎？」而高大成本尊也回應，「友人親自下廚。」

▼牛鞭。（圖／翻攝高大成臉書，下同）



▼養殖鱷魚鞭。

▼養殖鱷魚掌。

▼養殖鱷魚蛋。



▼羊鞭。

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