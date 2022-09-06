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社會 社會焦點 保障人權

父逃死還原恐怖電擊！4個人都被「吸住」　求援沒人敢靠近

▲▼台南吊車誤觸高壓電，3工人慘死，工人爸爸還員經過。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南吊車誤觸高壓電，3工人慘死，工人爸爸還原經過。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅、陳韻如／台南報導

台南市七股區六孔碼頭今(6日)死亡工安事故，現場一輛吊車吊掛蛤蜊殼時不慎誤觸高壓電，當場起火燃燒，車內3名工人均不幸死亡。現場另名倖存的黃姓工人表示，3名死者分別為他的大、小兒子，以及一名吳姓同事，他還原當時情景，表示自己也遭電擊，即時脫困後想找人幫忙，卻無人敢靠近，只能眼睜睜看著3人在他眼前倒下。詳細事故原因、經過還有待進一步調查釐清。

黃爸爸稍早心有餘悸還原事發經過，表示他們受雇駕駛吊車前往漁塭吊掛蛤蜊殼收成，但過程中吊車不慎碰到上方高達6600伏特的高壓電，而當時他也遭到電擊，還被吸力吸住，他奮力逃脫，倒臥在一旁草地後才得以脫困。

▲▼台南吊車勾到高壓電　3人被燒成焦屍。（圖／林悅翻攝）

▲▼台南吊車勾到高壓電　3人被燒成焦屍。（圖／林悅翻攝）

▲▼台南吊車勾到高壓電　3人被燒成焦屍。（圖／林悅翻攝）

黃爸爸提到，他脫困後轉身一看，發現小兒子本能也想跳車逃生，卻為時已晚，高壓電流猛地竄身，車上3人身體全都僵直，而他見狀立刻求援，但因高壓電無人敢靠近，隨後吊車輪子燃燒，火勢一發不可收拾，他無奈只能眼睜睜看著3人被燒成焦屍。

警方初步了解，3名死者均為男性，分別為24歲、26歲的黃姓兄弟、以及48歲的吳男。詳細事故原因、經過還有待進一步調查釐清。

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父逃死還原恐怖電擊！4個人都被「吸住」　他脫困眼睜睜看2兒燒

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