台中議員參選人酒測0.85！辯只喝3瓶啤酒　高大成打臉：至少8瓶

▲高大成指出，酒測值達0.85，須喝12瓶罐裝啤酒。（圖／資料照／記者許權毅拍攝）

記者白珈陽／台中報導

民進黨台中市議員參選人林義偉12日酒駕遭逮，酒測值0.85，今日上午被依涉公共危險罪移送地檢署，訊後無保請回，林也於稍早發布退選、退黨聲明。針對林義偉辯稱自己僅喝了2、3罐啤酒，記者電訪法醫高大成釋疑，他說，酒測值要達0.85，若以瓶裝啤酒來算，至少得喝8瓶，直接打臉林義偉說法。

「哇！這樣真的喝不少！」高大成表示，酒精濃度要達每公升0.85毫克，等於是威士忌喝了半瓶，或是一整瓶清酒，或8支玻璃瓶啤酒，罐裝啤酒的話，也得喝2手（12罐）。

高大成說，一般人喝到這種程度應該會很醉，但每個人酒量不同，也許林的酒量不錯，自認清醒才抱著僥倖心態開車上路，但在這個敏感的時間點（逼近選舉日期）還敢酒駕，實在是很不明智。

林義偉被視為政壇明日之星，本屆代表民進黨參選台中市第五選區（潭、雅、神）市議員，12日凌晨在台中市西屯區黎明路和中科路口，因開車違規超越停止線遭警方臨檢，被發現酒駕，警方依公共危險罪嫌移送台中地檢署偵辦。

台中地檢署襄閱主任檢察官詹常輝表示，因案件單純為涉犯公共危險罪，林對犯行坦承不諱，並且無被害人，犯後態度良好，今早訊後無保請回，等待後續法院裁定量刑。

▲明日之星傳酒駕！綠營台中市議員參選人林義偉酒測超標。（圖／翻攝林義偉臉書）