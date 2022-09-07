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殺警案凃明誠遭割喉「身中17刀死前討水喝」　高大成揭恐怖原因

▲▼台南警凃明誠遭割喉，死前竟要討水喝，高大成表示，血流逾500cc就會口渴。（圖／ETtoday資料照）

▲凃明誠（右）臨死前努力討水喝，曹瑞傑則是要同仁先救凃。（圖／翻攝自Facebook／台南市政府警察局、曹瑞傑哥哥臉書）

記者鄧木卿／台中報導

台南市警察局警員凃明誠、曹瑞傑8月22日遭逃犯林信吾割喉致死，台南地檢署今天偵結全案，許多讓人不忍的恐怖情節也隨之曝光，像是其中凃明誠身中17刀後，還試圖拿礦泉水要喝水，結果還沒喝就倒地。對此，法醫高大成表示，人體體內有3500cc至4000cc的血量，一旦血流超過500cc就會口渴，如同脫水一般，這也是民眾若捐完血，捐血站會贈送牛奶、運動飲料等液體的原因。

▲▼台南警凃明誠遭割喉，死前竟要討水喝，高大成表示，血流逾500cc就會口渴。（圖／ETtoday資料照）

▲台南警凃明誠遭割喉，死前竟要討水喝，高大成表示，血流逾500cc就會口渴。（圖／ETtoday資料照）

台南地檢署7日認為林信吾惡性重大，沒有矯治可能，依強盜殺人、殺人、妨害公務等罪起訴，並求處死刑。

檢察官查出，當時趕到現場救援的陳姓員警，親眼見到遭砍17刀、滿身是血的凃明誠，勉強從警用巡邏車後座下車，手拿著礦泉水瓶，試圖開啟飲用，不過隨即倒在地上，陳身上的隨身密錄器，還錄下凃明誠由於遭割喉重傷無法言語，只能發出痛苦悲鳴聲討水喝的痛苦過程。

▲▼台南警凃明誠遭割喉，死前竟要討水喝，高大成表示，血流逾500cc就會口渴。（圖／ETtoday資料照）

▲林信吾逃亡17小時後，在新竹客運站附近被逮。（圖／記者黃彥傑攝）

凃明誠臨死前為何要討水喝？法醫高大成表示，流血過多如同脫水一樣，會出現口渴，所以凃明誠才會找水喝，這是人體正常的反應。

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