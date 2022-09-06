6600伏特高壓電超強…鋼鐵都被削一大角！台電人員曝「奪命關鍵」

▲台電人員表示，工人今晨作業時未依照SOP先通知台電。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅、莊智勝／台南報導

台南市七股區一處魚塭今(6日)上午6時56分許傳出死亡意外，一輛吊車當時正在作業準備吊掛蛤蜊，不料吊臂卻誤觸上方高壓電，當場起火燃燒，車內3名工人成焦屍慘死。台電人員表示，該處高壓電纜對地至少有6600伏特，工人在作業前未通知台電更改手動開關，加上3人在魚塭旁工作，可能身體也潮濕、又沒穿絕緣裝備，因此觸電後連反應時間都沒有，當即慘死。

警方調查，今晨4名工人駕駛吊車到魚塭旁作業，當時蛤蜊已經完成採收工作，4人正準備收工，要操作吊車將文蛤採收機從水中吊起，結果操作不當、吊臂碰觸高壓電線，52歲的黃姓工人發現後當即跳開，親眼目睹24歲、26歲的2個兒子、以及48歲的吳姓同事觸電倒下，隨後吊車起火燃燒，3人均被燒成焦屍，明顯死亡。

台電人員指出，依照正確SOP，在高壓電纜下作業前須先通知台電，將該處開關改為手動，並打接地線，同時作業人員也必須穿著絕緣鞋、絕緣手套、絕緣肩套等裝備，一旁也必須要派專業人員全程監看，確認施工過程有無觸碰到電線。

該名人員表示，高壓電纜對地至少有6600伏特，不要說是人，就連鋼鐵接觸後都會被高壓電削下一大角；當時工人在作業前並未通知台電，且未穿著絕緣裝備、身體可能也潮濕，因此在接觸高壓電後即瞬間暈厥、喪命。

▼吊臂勾到高壓電線後隨即起火燃燒，3名工人觸電昏厥慘死。（圖／記者林悅翻攝）