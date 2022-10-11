女子以為家中遭竊急報案　南警助她找回

▲王姓女子誤皮夾放入要寄給大陸經商的丈夫物品之紙箱，在尋不著下誤以為失竊，經警方提醒才猛然想起尋獲，結束一場虛驚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

王姓女子10日凌晨發現放有身分證件、人民幣8000元、美金3000元之長皮包夾不翼而飛，急向市警二分局報失竊，警方勘查發現並無遭外力入侵情況，經提醒王女是否近來有親友來訪或整理家中物品情事，王女才猛然想起她剛整理要寄給大陸經商的丈夫物品，果真在交寄物品中找她誤以為失竊的皮夾，結束一場虛驚。

住在中西區和緯路段的40歲王女，在10日凌晨3時許發現其放有身分證件、人民幣8000元、美金3000元之長皮包夾不翼而飛，急匆匆叫醒孩子，5人深夜全家翻尋整晚未果，清晨5時30分急忙就趕至市警二分局長樂派出所報案。

經員警受理並由偵查隊鑑識小隊員警到場逐一勘驗，未有發現門窗遭侵入或破壞情事，且家中尚有置放其他現金、黃金等貴物物品並未遭竊賊取走，但也逐一完成採證程序並由員警受理積極偵辦。

轄區發生住宅竊案，長樂派出所員警也立即成立專案小組，逐一調閱周邊監視器查看，但均未發現有可疑人車跡證。案經副所長郭建政於10日下午4時許，再至王女住處慰問及調查相關線索，言談間並也提醒王女回想近期有無親朋好友來訪、整理家中物品等情。突然王女驚呼一聲，奔向置物間拉出一個紙箱，打開後內有其準備寄送給在大陸經商之先生之相關物品，經逐一拿出檢查，赫然在紙箱最底層竟有其遍尋不著之皮夾，所報遭竊物品也都完整的放於皮夾內。

王女喜出望外的表示，她前幾日整理一些物品整備寄送給在大陸工作之丈夫，不料整理期間竟順手將自身夾皮放入而不自知，也對自己的粗心大意造成警察之奔波忙碌深感歉意，後續也在員警之說明後，其於晚上8時許親自到派出所撤銷竊案並向員警再三致謝，也結束一場驚魂記。