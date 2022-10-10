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中華民國國旗曾登上月球！蒐藏50年罕見曝光　千人驚嘆：長知識了

▲▼中華民國國旗曾登上月球！蒐藏50年罕見曝光　千人讚：大開眼界。（圖／科博館）

▲這面國旗曾登上月球，自1969年以來鮮少對外曝光。（圖／科博館）

記者柯沛辰／綜合報導

中華民國慶祝雙十國慶，國立自然科學博物館10日也應景地在臉書分享一面「去過月球的迷你國旗」，並介紹旗子其實來自1969年阿波羅11號登陸月球，而且背後還有一段淵源故事，讓許多網友看完直呼「大開眼界！」甚至紛紛詢問去哪才能看得到。

台中科博館、國家太空中心介紹，當年阿波羅11號登月時，除了2個太空人和科學儀器，還帶了一批嫘縈布料、尺寸10.16×15.24公分的小旗子，包括聯合國旗幟、世界各國國旗、美國各州州旗等，所以曾登上月球的不只美國國旗，「其他135國的國旗也曾登月一遊，包含今天飄揚四處的中華民國國旗」。

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登月任務結束後，時任美國總統尼克森（Richard Nixon）將這些旗子，連同封在壓克力球中、米粒般的月岩一同製成特別的紀念品，送給了美國五十個州、美屬領地、聯合國總部及所有會員國，作為「全人類一起上月球」的親善禮物。

▲▼中華民國國旗曾登上月球！蒐藏50年罕見曝光　千人讚：大開眼界。（圖／科博館）

▲臺座下方金屬牌，署名由時任美國總統尼克森贈送。（圖／科博館）

當時我國收到的紀念品臺座下方有2塊金屬牌，第一塊寫著「Presented to the people of Republic of China by Richard Nixon, President of the United States of America.」​（敬獻給中華民國人民，美利堅合眾國總統─理查．尼克森贈）​

第二塊金屬牌則寫著「This Flag of your nation was carried to the Moon and back by Apollo 11 and this fragment of the Moon's surface was brought to earth by the crew of that first manned lunar landing.」​（這一面貴國的國旗曾經由阿波羅 11 號攜帶前往月球再回來，這件月球表面的碎片是由第一次載人登月的組員帶回地球的）​

儘管美國太空總署（NASA）嚴格管制月岩，嚴密記錄每個月岩標本的下落與去處，但這些送給各國的紀念品卻例外，所有權屬於受贈者，不在追蹤清單之列，所以月岩保存如何，完全有賴受曾者的努力，至今已有好些月岩標本不知去向。

▼月岩標本特寫，外在壓克力球的直徑約2公分。（圖／科博館）

▲▼中華民國國旗曾登上月球！蒐藏50年罕見曝光　千人讚：大開眼界。（圖／科博館）

我國1969年獲贈迷你布旗、月岩標本後，蒐藏於中研院物理研究所，直到1994年才轉由科博館蒐藏。科博館小編笑說，「大概沒有比國慶日更適合Cue這兩位出場的時機了，484很酷！也祝各位雙十快樂！」

網友們看完紛紛留言，「好酷！中華民國生日快樂！」、「中美尚有邦交的美好年代」、「大開眼界」、「如果不是小編說還真的不知道耶！」還有不少人敲碗「好想看」、「請問在哪個展區可以看到呢？」、「要帶孩子們去看，並把這段故事講給她們聽，好感動！」

對此，科博館回覆，目前在地質學組蒐藏庫，平常沒有對外展出，所以趁著國慶日特別幫大家開箱。至於上一次展出，是在2019年台北天文館的「太空先鋒─登月50」。

▲▼中華民國國旗曾登上月球！蒐藏50年罕見曝光　千人讚：大開眼界。（圖／科博館）

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