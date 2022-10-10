收假出事了！國1彰化段中午後16起事故...法拉利追撞大家盯著看

▲溪湖匝道口今發生法拉利追撞前車，所幸無人受傷。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／彰化報導

今天是國慶連假最後一天，各地陸續湧現返鄉車潮。國道一號北向彰化路段，今日中午過後截至下午5時許，共發生16起交通事故，所幸皆為輕微追撞，無重大傷亡情事；其中溪湖匝道口發生一輛要價1200萬元的白色法拉利追撞前車，引起路過駕駛側目，國道警察提醒用路人，國慶日連假車多，請務必注意車前狀態。

國道三隊交通組長張弘杰表示，10日上午國一路況良好，但中午過後開始出現車潮，下午1時許陸續有多起事故，北向彰化路段北斗至埔鹽之間的內側車道，12時59分發生3起轎車追撞，於1時08分排除，疑為用路人未注意車前狀況，沒保持安全距離，但詳細肇因仍待進一步調查。

張弘杰指出，國一三義交流道至西螺交流道路段，今日共發生16起追撞、擦撞事故，情況輕微，僅有少部分駕駛、乘客受到輕微撞擊，但沒有大礙。

針對法拉利追撞前車，張弘杰說，該案發生於今下午2時50分溪湖匝道口，沒有人員受傷，由於車種特殊，需要拖吊車處理，目前還在排除狀況。

▲名貴跑車發生車禍，引起路過民眾側目。（圖／截取自記者爆料網）

▲目前溪湖匝道口尚在排除。（圖／民眾提供）

國道三隊提醒用路人，國慶日連假車多，請務必注意車前狀態，並保持適當安全距離，遇壅塞路段時請保持耐心行駛，勿任意變換車道及行駛中使用行動裝置增加事故風險；若行駛中發現有精神不濟現象，請至服務區或是交流道下相對安全處所休息，切勿勉強行駛；發生事故無人受傷，可向警方報案後，現場簡易拍攝並移置安全處所等候警方處理，避免發生二次事故及堵塞行車。