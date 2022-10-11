合作有名的YTR！他嘴HOOK「最大蹭蹭仔」　網2點打臉：真的很厲害

▲HOOK。（圖／翻攝自Instagram／helloiamhook）

記者曾筠淇／綜合報導

百萬YouTuber「HOOK」以實驗型內容打開知名度，自然不做作的風格深受粉絲喜愛。不過，就有一名網友發文表示，HOOK近來和知名度很高的YouTuber合作，是「最大蹭蹭仔」。貼文曝光後，底下網友反而大讚HOOK的影片真的很用心，而且本身流量就很高。

這名網友在Dcard上，以「YT最大蹭蹭仔HOOK」為題發文，提到HOOK訂閱還沒破百萬時，曾和酷、Tommy以及劉沛合作，而之後又和Peeta、阿滴、黃大謙拍片，他沒有覺得「蹭蹭」不好，只是想知道HOOK的人緣為何這麼好？

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文章曝光後，底下網友紛紛回應，「你說她蹭，但她好像都是流量最好的那個耶」、「但是HOOK流量超強欸，她影片品質沒變可能跟她堅持自己剪輯有關係，她那麼認真對待工作，觀眾自然感覺得到」、「HOOK現在流量很頂吧，而且說她蹭，主要合作的都那幾個」、「HOOK一開始也是自己慢慢經營，紅了之後才開始跟其他人合作啊」。

其中更有不少網友大讚HOOK的影片很用心，「HOOK很有魅力，也有觀眾緣，重點是自己也很用心經營」、「我也會蠻喜歡她的，而且她拍片的心始終如一」、「她的影片真的蠻不錯的啊，我很喜歡她有關歷史的影片欸」、「HOOK真的很厲害，看她慢慢越換越大變成一個團隊」、「不覺得是蹭欸，她的影片超用心，而且點閱也很頂」。

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