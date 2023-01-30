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突要他掀瀏海！陌生伯勸「到三鳳宮拜拜」　外婆竟也遇過：發現腫瘤

▲天赦日據傳玉皇大帝為世人開恩特赦的特別日子。（示意圖／記者林世文攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者林世文攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友去年底發生小車禍，康復後更諸事不順，直到過年才去安太歲；沒想到，昨日初八上班時，有位陌生阿伯看到他，先是要求掀瀏海，後來更嚴肅地說，希望他隔天撥空去拜拜，這讓他越想越毛，也意外釣出外婆過去的奇遇。

網友在Dcard發文提到，去年底發生了一次小車禍，只有膝蓋擦傷，但機車受損蠻嚴重，結果才剛康復，就接連二次確診、公司內部發生問題，總之就是諸事不順，「家人希望我去大廟拜拜，但因那份工作太忙，一直到過年，才和家人去安太歲、點平安燈。」

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到了初八當天，上班的他趁休息時間到店外抽菸，一位阿伯突然走近，指著旁邊已修繕完畢的車問，「是不是你的車？有環島了嗎？」而他則搖頭，表示剛牽新車不久，就遇到了車禍。

▲▼騎車看手機,交通違規,交通安全,低頭族,機車騎士低頭看手機。（圖／記者季相儒攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

聞言，阿伯要他掀開瀏海，看了一下他的額頭後，便嚴肅地說「騎車經過暗暗的地方不要去看，也不要在心裡罵」，同時建議他，隔天撥空去高雄三鳳宮拜拜，和中壇元帥說自己叫什麼名字、住在哪裡，求平安和遇貴人。

原PO當下並未放在心上，但回家後越想越毛，於是隔天走了一趟天公廟，虔誠地上了香，心裡安穩許多，後來他將此事告知家人；沒想到，姊姊驚呼，外婆之前也遇過類似情形，當時陌生人和外婆說，身上有不乾淨的東西，需要趕快檢查，事後竟真的查出外婆身上有一顆腫瘤。

這讓他內心更有疙瘩，不禁發文求問「這樣我需要走一趟三鳳宮嗎？」而網友們則紛紛回應，「心裡覺得怪怪的就去吧，也不會有什麼損失」、「可以去自己熟悉的大廟宇拜拜，就照阿伯說的做就可以了」、「去啊，三鳳宮是大廟，怕什麼呢」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

●民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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