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社會 社會焦點 保障人權

晚安小雞2罪送辦！堅稱「持刀街友是真的」　警揭黃金帝國真相

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

靈異探險直播主「晚安小雞」9月17日造訪彰化員林「黃金帝國」大樓，不料直播過程中竟遇持刀街友追殺，畫面曝光後引起熱烈討論，更遭大樓管理員提告擅闖。警方獲報後立即依侵入住宅罪嫌通知晚安小雞到案；另街友持刀追殺一節，警方表示，該大樓過去未曾發生命案，且管理戒備森嚴，認定直播主涉嫌造假、引發恐慌，後續也將依社會秩序維護法送辦。

晚安小雞日前闖入「黃金帝國」大樓直播，不斷營造靈異氛圍，且還意外拍下遭一名流浪漢身體以詭異姿勢彎曲，接著突然持刀朝他們追來，嚇得晚安小雞與來賓尖叫逃跑，最後跑進其中一間房間反鎖躲避，接著氣氛驟然一轉，晚安小雞竟突然開始工商防蚊液，跳tone情節也讓網友質疑是造假、流浪漢根本就是請來「製造假高潮」的臨演。

▲▼網紅直播主晚安小雞擅闖彰化黃金帝國大樓，遇街友持刀追殺。（圖／記者陳凱力攝、翻攝晚安小雞直播）

▲晚安小雞擅闖彰化黃金帝國大樓，遇街友持刀追殺。（圖／記者陳凱力攝、翻攝晚安小雞直播）

在直播曝光引起討論後，黃金帝國大樓管理員這才發現大樓遭人擅闖，且被貼上「鬼樓」標籤，認為晚安小雞行為已損及所有人權益，憤而提告《刑法》侵入住宅。員林警分局獲報後立即傳喚晚安小雞到案，全案依法偵辦。

據大樓負責開啟大門的蔡先生說，平日大樓內2樓、及以上樓層全部上鎖，不知道直播主是從何處進入，更不知道直播主所稱的街友從何而來，地下停車場也是由所有人上鎖，質疑影片有經過剪接造假可能性居多。而大樓外的攤商也說：「大樓門禁戒備森嚴，有民眾要去上廁所，還得由管理人帶去，不可能有街友住在大樓內。」

警方根據管理員說法，認定街友一事涉嫌造假，晚安小雞行為除涉及侵入住宅外，直播內容捏造也已造成社會恐慌，後續將依社維法送辦。對此，晚安小雞對於擅闖大樓一事道歉，但堅稱大樓內確實有街友，當天被追殺一事「沒有造假」；至於追殺過程中還不忘工商防蚊液，晚安小雞則稱，是為了要對業主有交代，才會盡力完成工作。

警方指出，黃金帝國大樓過去未曾有發生命案紀錄，該樓為地下4層、地上14層建築，所有權人287人，20多年前曾是當地人的驕傲，前有中正路後有博愛街，車水馬龍，被形容是彰化縣雙子星百貨商場，與彰化市的喬友大樓並稱為「北喬南帝」極盡繁華，但921後受到強震影響淪為危樓，加上所有權人多、眾人意見不一，遂逐漸沒落荒廢至今。但目前彰化縣府已取得119名產權人同意都更計畫，黃金帝國及其東側既有宿舍群，劃為都市更新地區，已經內政部同意，將以540萬元委外規畫。

▼警方指出，黃金帝國未曾有發生命案紀錄。（圖／記者唐詠絮攝）

▲員林市黃金帝國。（圖／記者唐詠絮攝）

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