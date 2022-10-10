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彰化男子搶超商「持雙刀追砍路人」　大批警力圍捕壓制　

▲▼彰化秀水男子持雙刀隨機作案。（圖／民眾提供）

▲彰化秀水男子持雙刀作案。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣秀水鄉驚傳遭到男子持雙刀隨機攻擊！蘇姓男子(36歲)今天下午大約4點多，到番花路上先拿路邊石頭砸車、再闖入民宅取走屋內菜刀，跑到屋外看到路人就追砍，還進入超商搶走店內商品食用，警方據報派出大批警力前往超商將他制伏，至於作案原因正待釐清。

蘇男大約於今天中午，情緒似乎非常激動，先在明德街對路過的李姓騎士踢了一腳，還對他大吼；接著到下午時又到番花路上民宅倉庫，破壞落地鋁門窗強化玻璃破損、打破窗戶玻璃，窗戶下壁板破損，蘇男還持刀作勢攻擊陳姓男子，所幸未受傷。

▲▼彰化秀水男子持雙刀隨機作案。（圖／民眾提供）

▲彰化秀水男子持雙刀作案。（圖／民眾提供）

蘇男隨後走在番花路上，以石頭攻擊章男駕駛的汽車，造成車輛毀損，再手持雙菜刀攻擊另一輛路過的汽車，造成前擋風玻璃毀損，還有路人被追著跑，所幸及時逃離，最後蘇男手持菜刀敲擊超商落地窗、踹門後進入店內，再破壞門市內電腦、拿取店內商品食用，店員嚇得奪門而出。

鹿港警分局據報派出大批員警趕往現場，發現蘇男疑喝酒持2把菜刀佔據於超商櫃台內，還大口吃著食物，與員警一度對峙，最終將他制伏，帶回派出所。據悉蘇男無地緣關係，為何會獨自跑到秀水鄉且對民宅、路人與路過車輛進行攻擊，警方還要進一步釐清。

▲▼ 彰化男持雙刀搶超商 。（圖／民眾提供）

▲▼彰化男持雙刀搶超商 。（圖／民眾提供）

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