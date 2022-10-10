緊身衣美女熱舞帶貨好吸睛　陸老牌飲料抖音直播5分鐘就被卡斷

記者魏有德／綜合報導

大陸老牌椰汁飲料廠海南「椰樹」集團近日開設官方帳號進軍「抖音」平台，想藉由直播帶貨創造新行銷利潤。椰樹集團從1日起開始直播，不過，在8日的直播，請到年輕美女穿著緊身上衣和短褲，將玲瓏有致的身材和雪白大長腿展現無遺，開播不到5分鐘便吸引10萬人點讚觀看，卻突然遭官方卡斷直播，被外界認為是打情色「擦邊球」而惹議。

▲椰樹集團美女主播跳舞直播帶貨。（圖／翻攝微博，下同）

《財聯社》報導，據抖音直播動態顯示，椰樹集團10月1日至5日均有直播，但直播時長卻不太穩定，有的持續了數個小時，而有的僅持續幾分鐘。飛瓜數據顯示，剛開播的椰樹集團並沒有獲得太多關注，在1日至5日的8場直播中，場均觀看人數不足5000人。10月5日，椰樹集團在經歷數次直播中斷後停播調整。但就在停播的2天內，輿論卻快速發酵。

部分大陸網友將椰樹集團5日的直播畫面上傳至微博，4位身材姣好的美女主播在直播間中一邊搖擺起舞，一邊展示椰汁商品，被認為是打情色「擦邊球」的內容吸引不少人圍觀。而該帳號最新發出的影片中，4位美女成了主角，共獲得2.9萬個讚及超過9500則留言。

對於椰樹集團直播帶貨的風格，大陸網友評價兩極，部分人士認為，「情色擦邊球營銷會違反善良風俗」，也有網友提到，「美女主播們衣著並不暴露，身材好難道也不行？」；「身材好穿什麼都是錯」。

北京京商戰略研究院院長賴陽表示，消費者進入椰樹集團直播間觀看，「看新鮮」的佔大多數，「如果品牌形象不佳，被打上低俗的烙印，也會影響它的整體銷售業績。」

至於直播是否涉及低俗、宣傳不良風氣等問題，海南省市監局相關人員透露，他們已開始關注此事，具體情況「正在研究」。截至目前，海南市監局已收到數條關於椰樹集團的低俗內容舉報，下一步將會與抖音平台取得聯繫，了解更多情況。