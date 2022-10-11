二十大「新時代」對台總體方略　陸學者：打擊台獨、加速和平統一

▲五年前，中共第十九次全國代表大會。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

中共第二十次全國代表大會將於16日登場，被西方媒體視為本世紀重大會議，將定調未來五年大陸國內外發展方向，其中包括台海局勢。外界也十分關注，中共「解決台灣問題總體方略」會是什麼？《東森新媒體ETtoday》訪問多位大陸涉台學者認為，近期發表《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，初步釋放未來解決台灣問題的基本方針和有關政策。預料二十大後將有更加具體詳細的「總體方略」，大陸方面會加速推動對台工作，朝向「兩岸和平統一」進程，打擊台獨，同時對於台灣老百姓給予更多耐心和包容。

▲中共總書記習近平。（圖／翻攝自CCTV）

告台灣同胞書＆第三份歷史決議

2019年1月2日中共總書記習近平在「告台灣同胞書40週年」慶祝大會發表新年演講，針對台灣的「重要談話」首次投下震撼彈，該內容也成為近年大陸官方對台未來總方向定調。

當時習近平指出，堅決挫敗各種製造「兩個中國」「一中一台」「台灣獨立」的圖謀，取得一系列反「台獨」、反分裂鬥爭的重大勝利；探索「兩制」台灣方案，豐富和平統一實踐。

前者被視為向「台獨」勢力舞劍，後者是過去大陸方面認為的「九二共識」一中各表時代正式過去，釋放的新訊息是「和平統一、一國兩制」實現國家統一最佳方式。

2021年11月11日第十九屆中央委員會第六次全體大會結束後，正式發布關於黨史第三個歷史決議《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》，內容有不少對台論述。其中一段指出，「解決台灣問題、實現祖國完全統一，是黨矢志不渝的歷史任務...…堅持一個中國原則和『九二共識』，堅決反對『台獨』分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權。祖國完全統一的時和勢始終在我們這一邊。」

從「告台灣同胞書」到「第三份歷史決議」涉台內容走向，接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問大陸學者包承柯指出，近年大陸許多重要官方場合，強調深刻打擊台獨，同時反覆提出一中原則、九二共識、兩岸和平統一，軟硬兩手策略也成為近年大陸對台主旋律，由此脈絡可看出二十大後對台「總體方略」總基調不會有太大變動。

包承柯說，「二十大後對台策略有一個方向十方明確，就是『一國兩制、和平統一』，『在中華民族偉大復興進程當中實現和平統一』，這兩者是相輔相成。」

對台「總體方略」具體內容？



近五年，西方媒體也從大陸官方釋出各類對台訊息去尋找，「總體方略」具體內容是什麼？今年比較清楚概括是大陸三大官媒於1月19日釋出「五組關鍵詞」。當時《新華社》特地製作圖文報導，標題是「五組關鍵詞讀懂新時代黨解決台灣問題總體方略」。

五組關鍵詞分別是：「國家統一、民族復興」、「結束政治對立、實現持久和平」、「寄希望於台灣人民、反對『台獨』分裂」、「融合發展、共同市場」、「文化傳承、心靈契合」。大陸官媒報導稱，為新時代黨解決台灣問題總體方略的深刻含義。

不願具名北京涉台學者受訪時指出，「五組關鍵詞」只能說是概念性表達「總體方略」內容，不是代表總意涵，對內外宣傳性質居多，讓外界簡單理解，一目瞭然。

▲《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書被視為二十大後對台政策的範本。（圖／記者任以芳攝）

他指出，二十大之前，大陸國台辦發表《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書（第三份「台灣問題白皮書」），是目前對於涉台政策最全面準確又客觀訊號，清楚預告大陸政府新時代解決台灣問題的總體方略和大政方針政策。

該名學者點出，去年年底出現「新時代黨解決台灣問題總體方略」的計畫，也值得關注，後續所有官方宣傳系統文宣都使用這個說法，並且出現今年總理李克強政府報告中。這個概念很可能是最接近習近平對台思想以及二十大對台相關政策基調。

▲大陸國務院總理李克強2022年兩會涉台報告，出現「新時代黨解決台灣問題的總體方略」。（圖／路透社）

何謂「新時代」黨解決台灣問題總體方略？

今年兩會大陸總理李克強人大政府工作報告提出，「堅持對台工作大政方針，『貫徹』新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和九二共識，推動兩岸關係和平發展和祖國統一，堅決反對台獨分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉。」

「新時代黨解決台灣問題的總體方略」引起外媒高度關制，其中《華盛頓郵報》分析，「新時代黨解決台灣問題的總體方略」的說法是習近平上台十年來從來沒有的。

其實，該提法早在十九大已經出現，當時內容是「對台工作提出一系列重要理念、重大政策主張，『形成』新時代黨解決台灣問題的總體方略。」但這次涉台報告從「形成」改成「貫徹」，是否預告二十大對台工作的一種鋪墊？

上海東亞研究所副所長王海良受訪分析，工作報告礙於篇幅無法詳細解釋。由此推論，，二十大對台策略會有更詳細的闡述，更加展開細化對台政策方略。

他也指出，「絕對不是憑空出現的新概念（納入武統說），都是累積過去對台工作經驗總結，形成一個未來解決台灣問題的整體想法，『一中原則、九二共識、和平統一』大政方針不會改變。」

大陸學者包承柯表示，對於「兩岸和平統一」的進程，北京方面不會改變，任務也更加清晰，對於台灣老百姓只會有更多耐心，預料二十大只會加快推進和平統一對台工作。