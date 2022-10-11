蔡英文願與北京尋找台海和平方法　柯文哲：我平常就在做

▲柯文哲出席「2023台灣燈會在台北」記者會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

總統蔡英文10日發表國慶演說，除了重申「四個堅持」之外，還提及「四大韌性」，並喊話北京當局，兵戎相見絕對不是兩岸的選項，願尋找雙方可接受的維持台海和平穩定方法。面對蔡英文國慶演說內容，台北市長柯文哲說，與北京展開尋求解決台海爭議的方法，「這不就是我平常在做的事情嗎？」

柯文哲11日下午出席「2023台灣燈會在台北」記者會，針對總統蔡英文文告談「4個韌性」與打假訊息等，柯文哲表示，中共對台灣一定會有假訊息，這是預料中的事，不過目前在台灣假訊息做最多的是誰，大家心裡有數，「台灣面對外界攻擊，但我發現你們攻擊自己國內政敵也沒有比較少。」

柯文哲指出，現在世界上流行「韌性城市」，因為地球暖化引起極端氣候，統計1980年後全球天災明顯上升，「韌性城市」也算是一個新概念，應該是以此延伸為「韌性國家」，台灣不可能沒有挑戰，面對挑戰時若可以安然度過，概念沒有錯。

至於蔡英文說要和平解決兩岸問題，柯文哲回應，自己昨日參加國慶典禮，聽聞蔡英文要在理性、平等、相互尊重的條件下，與北京當局展開尋求一個解決台海爭議的方法，「奇怪，就不是我平常在做的事情嗎？我做又變成檳榔芭樂？算了只要他們做得都可以，我們做都不行，綠能你不能。」