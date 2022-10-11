蔡英文提「不願兩岸兵戎相見」　他嗆：請交代她為和平做了哪些努力？

▲總統蔡英文國慶演說。（圖／記者周宸亘攝）



記者崔至雲／台北報導

總統蔡英文昨日在國慶演說時提到，「兵戎相見絕不是兩岸選項」。國民黨文傳會副主委暨新竹市議員東區候選人何志勇今（11）日對此表示，他非常期待蔡英文能在接下來的任期，將這樣的願景實現，但既然以「給世界一個更好的臺灣—堅韌之島‧韌性國家」為國慶演說之名，又重申不願兩岸發生戰爭，暗示有政黨被中共利用的「分化」言論大可不必。

蔡英文在國慶演說中提到，「半導體製造聚集在台灣，不會是風險，而是全球半導體布局的關鍵之鑰」，何志勇認為，蔡英文顯然是在回應特斯拉執行長馬斯克日前接受英國「金融時報」採訪時表示，「台海衝突是不可避免，全球會因此損失約30%GDP，建議讓台灣成為中國的特別行政區」，而他身為中華民國國民，對於馬斯克接近「一國兩制」的言論，自然也是無法接受。

何志勇表示，馬斯克的言論雖不受我國國民歡迎，但透露了企業佈局全球時，如何看待台海，顯示在全球企業的評估中，兩岸處在危險邊緣，隨時可能因擦槍走火而導致衝突升高。

何志勇指出，科技業有「規模經濟」的特性，大者恆大，有非常顯著的進入門檻，這是台灣科技業的優勢。而兩岸的製造業，也都面臨著「地緣政治的風險」，全球更是相當關注肩負重要先進製程的台灣，是否將被捲入無謂的戰火，進而影響全球。

針對蔡英文國慶演說提及「兵戎相見絕不是兩岸選項，期待邊境解封後逐步恢復兩岸交流」，何志勇說，他非常期待蔡英文能在接下來的任期，實現這樣的願景。不過，何也直言，蔡英文提到「北京當局試圖利用，政黨之間的激烈競爭，來分化台灣社會」，顯然在蔡總統的「潛台詞」裡，她認為有政黨是被北京利用的對象。

同時，何志勇也感到不解，蔡英文把民主制度下的政黨競爭，視為「被北京當局利用，來分化台灣社會」，這不但輕忽了民主價值，也羞辱台灣人民的智慧。連馬斯克都擔心兩岸的戰爭風險，難道蔡英文不該向人民交代，她確保和平的努力？