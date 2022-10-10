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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

館長怒嗆陳時中「約3次不敢來」三劑令害賠千萬　林佳龍約了就來

記者林彥臣／綜合報導

館長日前回應陳時中「有痛真的講了卻像被性侵」，隨後又再度在直播中再爆，希望陳時中面對面把當初的健身房3劑令解釋清楚，但是「約了3次不敢來」反觀同黨的林佳龍，約了就很乾脆答應上節目，整個團隊的表現相當正向。

館長在8日的播中提到，許多人質疑館長挺侯友宜，所以才會攻擊陳時中，可是他挺新北市長侯友宜，跟陳時中選台北市長有什麼關係？反而他非常尊重林佳龍，而且也發到林佳龍上節目，對方希望在節目上談有關於「18歲公民投票權」的議題，接洽林佳龍團隊獲得的回應，就顯得相當正向。

▲▼館長在直播中怒嗆陳時中，約了3次不敢上節目。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

▲館長在直播中怒嗆陳時中，約了3次不敢上節目。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

館長接著說，他透過不同的管道，約陳時中約了3次，包括競選團隊、總統府管道、立委管道等等，陳時中都不敢來，不要說他的言論不公不義，他也給機會想要把問題釐清，他只是把自己的苦說出來，結果整個民進黨打他一個。

館長痛批，健身房三劑令一宣布下去，害他1個月損失了幾千萬，會員大量退費、大量請假，損失人才、損失客人，這條「三劑令」完全違反《消保法》，變成客人有付錢不能進去，也違反《勞基法》變成員工想上班，也不能進入職場上班。

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