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社會 社會焦點 保障人權

國慶日凌晨觀浪！35歲女墜落西子灣防波堤　摔斷右手幸運獲救

▲▼ 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲女子墜落防波堤 。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市中山大學拱門警衛室旁，今(10日)凌晨5點多，一名女子跌落防波堤，右手疑似骨折，經消防人員搶救上岸，交由救護人員急救處置後送醫。

警方表示，35歲的鍾姓女子今日凌晨跑到西子灣，自稱是為了看海，便從中山大學牌樓後方約150公尺處的消波塊攀爬下去，結果不慎墜落，又無力攀爬上岸，體力耗盡後才求助。

警消接獲報案後，派員趕抵現場，並將鍾女搶救上岸，並送往阮綜合醫院治療，目前因右手橈骨骨折，稍後將進行手術。

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