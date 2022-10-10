國慶日凌晨觀浪！35歲女墜落西子灣防波堤　摔斷右手幸運獲救

中華民國國慶日的英文翻譯應該是R.O.C NATIONAL DAY？還是TAIWAN NATIONAL DAY？國慶晚會9日晚間於桃園青埔陽光劇場舉辦，「桃園新選風」無黨籍市議員參選人毛嘉慶至現場以英文向來訪外賓表示，民進黨政府在邀請函將國慶日偷渡為台獨意涵「奇怪的DAY」，但中華民國國家行事曆根本沒有這個詭異的DAY？