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最美中醫診所！斥資千萬打造「日式侘寂風」　醫護陣容也香香的

▲陽明馬光中醫診所以日式美學侘寂風格為主，給患者一個質樸寧靜的看診空間。（圖／馬光中醫診所提供）

▲陽明馬光中醫診所以日式美學侘寂風格為主，給患者一個質樸寧靜的看診空間。（圖／馬光中醫診所提供）

記者許宥孺／高雄報導

跟你想的中醫診所不一樣！馬光醫療網斥資千萬，於高雄市三民區打造「陽明馬光中醫診所」，裝潢風格採自然質樸的「日式侘寂風」，寧靜風格能舒緩病人候診的情緒，正妹醫護陣容猶如進入「髮香區」，不僅能獲取專業的保健資訊，也能感受到親切的問候。

▲陽明馬光中醫診所遷址、換新氣象，10/10日隆重開幕。（圖／記者許宥孺攝）

▲陽明馬光中醫診所遷址、換新氣象，10/10隆重開幕。（圖／記者許宥孺攝）

原位於鳳山的「尚揚馬光中醫診所」，今(10日)遷址到三民區陽明路，並更名為「陽明馬光中醫診所」，今日上午隆重開幕，並舉行隆重的剪綵儀式，象徵著光明新氣象。

不同於一般舊型的中醫診所，昏暗老舊、散發濃濃中藥味、空間狹窄，給患者彷彿在「狹縫中」針灸的景象，「陽明馬光中醫診所」不僅以日式美學的侘寂風格為主，質樸寧靜的候診空間還能夠紓解患者在候診時的緊張情緒，櫃台同仁熱情的接待讓患者直接感受到最親切的問候，專業的中醫師陣容讓更多患者可以運用中醫的專業來保健及調理身體。

▲馬光醫療網執行長黃福祥。（圖／記者許宥孺攝）

▲馬光醫療網執行長黃福祥。（圖／記者許宥孺攝）

「要善待患者，就是要給患者最好的，也要知道患者所需要的！」馬光醫療網執行長黃福祥表示，由於原尚揚院的腹地有限，無法增加更多的診間及醫師來看診，為了擴及服務更多的患者，這次特別遷址到鄰近的三民區並更名為「陽明馬光中醫診所」，不僅擴大了患者的候診空間，還增加了看診醫師及診間，就是要讓患者們可以得到最優質的醫療照護。

此外，除了硬體環境提升先進又完善之外，專業的中醫師團隊及選用高品質的科學中藥，還有推動與患者之間感動式的服務，就是要致力於照顧患者們身心靈的健康。

▲現場服務人員熱情的與患者解說看診流程。（圖／馬光中醫診所提供）

▲現場服務人員熱情的與患者解說看診流程。（圖／馬光中醫診所提供）

▲▼店內風格採自質樸的「日式侘寂風」。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼店內風格採自質樸的「日式侘寂風」。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼店內風格採自質樸的「日式侘寂風」。（圖／記者許宥孺攝）

▲陽明馬光中醫診所遷址、換新氣象，10/10日隆重開幕。（圖／記者許宥孺攝）

陽明馬光中醫診所開幕，執行長黃福祥(左四)、院長林美秀(右三)。（圖／記者許宥孺攝）

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