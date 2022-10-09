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高雄「龍貓隧道」爆紅！網瘋拍美照生亂象　首張罰單爐主是他

▲▼民眾搶拍龍貓隧道，不惜冒險跨越軌道遭警方開罰。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲民眾搶拍龍貓隧道，不惜冒險跨越軌道，警方今日祭出首張罰單。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄輕軌「龍貓隧道」爆紅，近日吸引不少民眾打卡搶拍，高捷公司和警方再三呼籲，不要闖入軌道拍照，但仍有民眾不聽勸，警方今(9日)下午2點30分開出第一張罰單，最高可罰7500元。

▲▼高雄「龍貓隧道」輕軌C20-C24路段。（圖／記者許展溢攝）

▲高雄「龍貓隧道」輕軌C20-C24路段。（圖／記者許展溢攝）

高雄輕軌美術館路段設計「以站就樹」，將軌道巧妙設計在樹叢中，輕軌彷彿穿梭在綠色隧道，不僅視覺非常夢幻，還能擋住噪音，網友更稱像極了吉卜力動畫中的「龍貓隧道」，近日吸引許多民眾打卡拍照。

不過，有不少民眾為了拍出好看的照片，不惜冒險闖進軌道區，除了影響列車行車秩序外，也危及自身安全。高捷公司、警方也再三呼籲，民眾任意闖入軌道區、植草區行為加強予以宣導之外，於通車營運之後，將針對民眾任意闖入的違規行為予以開罰。

▲▼民眾搶拍龍貓隧道，不惜冒險跨越軌道遭警方開罰。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲警方針對美術館路段重點巡邏，今日發現有民眾闖入軌道。（圖／記者許宥孺翻攝）

美術館路段於5日通車試營運，但仍有民眾不聽勸，今(9日)下午2點30分就發現一名男子闖入C21A~C21間軌道，警方依《大眾捷運法》規定送由交通局裁罰，最高將可處新臺幣7500元罰鍰。

此外，警方也特別點名「聯合醫院站」(C22)，因為此站是目前距離醫療院所最近的輕軌車站，捷運警察發現到，有民眾為了趕時間，未能依循安全的通行路線，而任意跨越輕軌軌道。

▲▼高雄「龍貓隧道」輕軌C20-C24路段。（圖／記者許展溢攝）

▲高雄輕軌C20-C24路段試營運，12/18日前免費搭乘。（圖／記者許展溢攝）

輕軌C20-C24路段日前開通試營運，市府推出「輕軌C21A-C24路段免費搭乘」好康服務，即日起起至12月18日止，在C21A內惟藝術中心站<-> C24愛河之心站間上車搭乘免費(感應電子票證不扣款)」。通車後首班車及末班車維持目前6:30及22:00由端點站發車，尖峰時段(平日6:30-8:30、16:30-18:30、假日13:00-18:00)班距為10分鐘，離峰時段則維持15分鐘班距。

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