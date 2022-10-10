鄭寶清主張「城市CEO」賺錢給百姓花！　讓窮人翻身

▲鄭寶清主張「城市CEO」賺錢給百姓花！（圖／鄭寶清競辦提供）

記者楊淑媛／桃園報導

無黨籍桃園市長參選人鄭寶清10日表示，參選桃園市長，最大的願望與理想，就是要讓窮人翻身！桃園的「城市CEO」是要賺錢給老百姓花，而不是倒過來搶老百姓的錢來給政府花？重批桃園近年來廣設1百多隻的科技執法拼命開罰單，搶老百姓的錢給政府來花用，交通卻未見改善，因交通死亡人數及酒駕人數還曾列6都第一。

鄭寶清認為，桃園也應比照以前的台北市或目前的高雄市，積極籌設市立商業銀行，幫市民股東賺錢，部分利潤回饋給經濟弱勢團體或原住民家庭，甚至包括桃園的青年創業貸款或微型貸款，都可以比其他銀行更低利且貸款條件更寬鬆許多，為桃園的經濟創新發展機會注入新的活水，也解決一些人臨時需要用錢的小額花費需求，避免因為個人經濟財務條件不符一般銀行的規定條件而轉到地下錢莊高利息借貸，造成更嚴重的家庭與社會問題。

鄭寶清也說明「城市CEO」如何帶給桃園人生活幸福又美滿的相關政策三箭，分別是：學童營養午餐免費、青年購屋頭期款政府扛與敬老津貼1萬元的主張，也對居住正義方面，主張公有土地由民間出錢興建，政府按合建比例分成，優先作社會住宅使用，只租不賣，租金用收入所得來計算。

鄭寶清深信上述政策，會比鄭文燦市長執政8年還要好；他質疑，桃園升格直轄市近8年，對老百姓的生活與經濟到底有什麼改變？全台灣已有9個縣市興辦國中小營養午餐免費，但是6都通通都沒有，包括桃園市；敬老津貼一再縮水，搞大建設爛工程，錢花光了，老人過的沒有尊嚴，年輕人買不起房子，社會住宅又等不到，不敢結婚生子！