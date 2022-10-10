快訊／搭高捷手扶梯沒站穩！男往後摔…後方旅客遭殃5人送醫

▲高雄捷運發生意外。（示意圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄捷運10日上午發生一起意外，一名67歲男子搭乘手扶梯時，疑因沒站穩而摔倒，連帶影響後方6名旅客，站長發現後，即按下電扶梯緊急停止按鈕，避免旅客受到進一步的傷害，並連絡119，將5名受傷的旅客送往大同醫院。

這起事故發生在今日上午10點46分，於R9中央公園站，一名67歲林姓男子於1號出入口電扶梯往上時，因跌倒連帶影響其太太及後方旅客。站長發現後，立即按下電扶梯緊急停止按鈕，避免旅客受到進一步的傷害，後續行控中心通知通知119，將受傷旅客共5人送往大同醫院。

▲高雄捷運中央公園站1號出口手扶梯。（圖／記者吳奕靖翻攝）

林男告訴警方，當時重心不穩往後倒向妻子莊女，莊女又倒向蔡男一家三口。警方指出，除上述5人外，現場另有2名年輕人跌倒，不過無傷未送醫。

現場119查看傷勢後，林男為頭部撕裂傷、背部多處挫傷；莊女手部右側、右手背挫傷、背部挫傷；蔡姓夫婦無傷勢，蔡姓男童頭部撕裂傷，均暫時無生命危險。

▲救護人員將受傷旅客送醫治療。（圖／記者許宥孺翻攝）



▲市府派員前往醫院關心傷者，林姓男子表示，疫情期間不敢摸手扶梯。（圖／記者許宥孺翻攝）

不過高捷公司強調，初步檢查現場設備狀況，電扶梯並無任設備異常，現場光線充足，無濕滑現象，旅客跌倒應為個人自身因素，高捷公司與捷運局長吳義隆、交通局長均前往大同醫院慰問旅客當中，目前初步瞭解，旅客均為皮肉輕傷，應無大礙。林姓男子自述，疫情期間他比較不敢緊握扶手，因此不慎跌倒。

高捷公司表示，後續會再加強宣導，請年長旅客僅量使用電梯，避免使用手扶梯，並應緊握扶手。