盧秀燕回基隆家鄉力挺謝國樑　掃街、快閃宣講重溫在地美食

▲盧秀燕回基隆家鄉力挺謝國樑。（圖／謝國樑競選辦公室提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

台中市長盧秀燕今（10日）下午特別回基隆家鄕，力挺國民黨基隆市長候選人謝國樑，一同到謝國樑競選總部與眾多小朋友帶動同樂，暢談有愛城市的幸福願景外，也回到基隆市區重溫在地美食小吃，進行共同掃街、拜訪商家及快閃宣講，吸引大量民眾爭相前來拍照，一同感受在地民眾的熱情與支持。

謝國樑說，台中市長盧秀燕不僅是基隆女兒，更是學習路上的導師，先前自己曾向盧市長請益，台中市努力活化閒置空間，持續設置公托、公幼、親子館的倍增計劃仍印象深刻。自己也在這樣思維下，加入「各區主題」的概念，提出七區「親子遊樂空間」的政策，設立在總部的愛樂園，就是乘載著這樣的希望應運而生，共同讓親子同歡。

▲台中市長盧秀燕與謝國樑在基隆循環站舉行「快閃街講」。

盧秀燕說，自己在上一屆選舉就曾提出「公托倍增」並從原本5間變成23間，還有「親子館」設立，結合教育、家庭、親子等主題，看到國樑這些政見與自己不謀而合，「我們都是爸爸媽媽所有懂得親子需要什麼，都是希望基隆未來能做到讓孩子開心成長，與教育環境的提升和產業、就業的規劃，也替下一代能夠建立更好的生活環境」。

參觀完競選總部後，兩人來到基隆市區，謝國樑帶著盧市長共同品嚐咖喱飯、花枝羹、大麵炒，也外帶營養三明治、花生湯，開啟直播大啖基隆美食，沿途掃街拜票，並在循環站舉行「快閃街講」，街頭民眾爭相上前拍照。

▲謝國樑帶著台中市長盧秀燕品嚐咖喱飯、花枝羹、大麵炒，開啟直播大啖基隆美食。

盧秀燕指出，「因為我在基隆長大，所以我關心基隆，更在意基隆未來的發展」，因此基隆值得更好，需要一位充滿愛的市長，那人就是謝國樑，等國樑當選市長，未來他們也會進行更多的市政交流，她也可以經常會廟口吃小吃，讓基隆傳承台中，共同環保又有愛的城市。

最後，謝國樑強調，他自己除了是謝國樑，也是大家所熟知的「小愛爸爸」，而盧市長也有「媽媽市長」的稱呼，這代表著我們不僅身為下一屆的市長候選人，同時也都擔任著父母親的角色。

▲謝國樑競選總部與眾多小朋友帶動同樂，暢談有愛城市的幸福願景。

謝國樑表示，他非常了解家長的想法，不論是下一代的未來，或是綠色城市的願景，我們都有著共同的目標，希望能夠帶給基隆、台中的下一代更好的未來，讓我們一起努力前行，一起改變基隆，一起讓基隆更好！

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