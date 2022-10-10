台灣基進反對慶祝「雙十國慶」　批殖民體制壓迫台灣主體性

▲台灣基進上午舉行「誰的國慶？國家認同與轉型正義未竟之事！」記者會。（圖／台灣基進提供）

記者呂晏慈／台北報導

中華民國111國慶大典今天登場，總統蔡英文發表國慶文告，提到台灣46次、中華民國台灣3次、中華民國3次。不過，台灣基進10日上午舉行記者會批評，中華民國每年10月10日在台灣舉辦國慶，是年復一年地烙印對台灣的殖民，「雙十國慶」是受殖地認同錯亂的悲劇，「台灣還未建國，10月10日是中華民國的國慶，不是台灣的國慶」。

台灣基進秘書長王興煥今天表示，對中華民國而言，10月10日舉辦國慶是殖民體制的展示，持續壓迫台灣主體性；對台灣而言，「雙十國慶」則是受殖地認同錯亂的悲劇，台灣人歡慶中華民國的生日，代表台灣受殖的傷痕、共同體尚未建國的真相，已被「雙十國慶」淹沒。

王興煥說，將中華民國國慶改名為台灣國慶（Taiwan National Day）不是轉型正義，而是麻痺台灣主體意識以及反抗中華民國的意志，台灣需要的是將雙十淨空，是去中華民國化，而不是將台灣鑲嵌進中華民國的框架。他強調，「台灣還未建國，10月10日是中華民國的國慶，不是台灣的國慶」。

台南市永康區市議員參選人吳依潔指出，台灣基進的轉型正義，不只是致力於「從威權到民主」的價值轉換，更應該同時推動「從中國到台灣」的認同轉型，台灣社會不應該對這些毫無台灣歷史脈絡的符號習以為常而不自知，避免不義繼續在日常生活中被「常態化」、「合理化」。

▼總統蔡英文今天上午發表國慶演說。（圖／記者周宸亘攝，下圖同）