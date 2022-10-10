快訊／蔡英文「台灣受世界矚目」：說出「我是台灣人」是光榮驕傲

▲總統蔡英文國慶演說。（圖／記者周宸亘攝）



記者陶本和、呂晏慈／台北報導

總統蔡英文10日於雙十國慶大會發表國慶談話時表示，現在的台灣，很民主、很自由、經濟繁榮、文化多元，不但受到世界的矚目，人民也凝聚出守衛家園的堅強意志，「今天，大聲的說出『我是台灣人』，是一種光榮，也是一種驕傲」。

蔡英文表示，對於生活在這塊土地上的我們而言，最大的任務，就是用盡全力，給後代一個更好的國家，也給世界一個更好的台灣。

蔡英文強調，台灣的經濟更發展，全球供應鏈就更完整而堅韌，台灣的安全更鞏固，區域和全球就更能和平繁榮，台灣的民主更深化，世界自由民主陣營就更穩固。

蔡英文強調，這是我們過去多年以來，從黑暗的坑洞中，掘光而行，終於走出來的一條道路。這條路也許辛苦，但我們因此找到了身為台灣人的意義，也看到台灣的存在對世界的價值。

蔡英文說，現在的台灣，很民主、很自由、經濟繁榮、文化多元，不但受到世界的矚目，人民也凝聚出守衛家園的堅強意志，「今天，大聲的說出『我是台灣人』，是一種光榮，也是一種驕傲」。

蔡英文向國人說，我們是彼此的手足，讓我們勇敢堅定，自信地站在世界的舞台，讓台灣成為世界的台灣，更要給世界一個更好的台灣。