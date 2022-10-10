蔡英文演說提「韌性國家、中華民國台灣」　陸學者：踩台獨紅線

▲蔡英文國慶演說，大陸涉台學者認為只是「含蓄」是的台獨論。（圖／ETtoday直播）

記者任以芳／北京報導

今（10）日是中華民國111歲生日，外界高度總統蔡英文針對兩岸情勢的國慶演說。接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問多位大陸涉台學者分析，相較去年蔡英文「雙邊互不隸屬論」大踩北京底線，今年演說內容因考量選情衝擊，使用「中華民國台灣、打造韌性國家、尋求國際支持、強化國防」等含蓄字眼，把台灣問題推向國際，實際上是把民進黨政治口號張冠李戴，強加給台灣民眾，繼續大踩「台獨」紅線。

蔡英文總統今年雙十國慶演說大約30分鐘左右，主題是「給世界一個更好的台灣−堅韌之島．韌性國家」，內容共分為四大部分，「疫情中逆勢前進」、「下波挑戰」、「打造四大韌性」，以及「給世界更好的台灣」。強調接下來的任期，要站穩「四個堅持」立場，強化「四大韌性」，打造更強韌的「韌性國家」，作為國家發展目標。

對此，華東師大兩岸交流與區域發展研究所所長仇長根首先分析，蔡英文這次談話多次強調中華民國台灣，打造「韌性國家」，某種程度早已內化台灣是國家，以及「雙邊互不隸屬論」，大踩法理台獨紅線。

北京航空航天大學法學院副教授、海峽兩岸關係法學研究會理事田飛龍指出，「我們還看到蔡英文講話，‌依然有『法理台獨』的堅硬內核，‌‌使用『中華民國台灣』去推行去中國化‌‌、製造一中一台政治路線、政治底牌並沒有變化。」

涉台學者包承柯指出，蔡英文「四個堅持」、「四大堅韌」都沒有法理基礎根據，只是談論民進黨的政治口號，根本是張冠李戴，把自己的政治邏輯取代台灣人民的意志，並非所有台灣人民都贊同。

▲台灣問題已登上國際舞台，立陶宛外交部發文慶祝雙十節。（圖／翻攝自Twitter／Lithuania MFA）

針對蔡英文整體國慶演說釋放訊號？仇長根個人歸納三個重點。首先，蔡英文強調打造「韌性的國家」，其實是用比較含蓄方式表達「兩國論」和「互不隸屬論」；第二，深化民主自由，希望得到國際上支持，就是把台灣問題推銷放大到國際上；第三，即使沒有明講和中國大陸對抗，依然提到維護區域和平穩定，提高國防戰力。

他進一步分析，「近年蔡英文一直把台灣問題推向國際化，這是她心裡面一直想的事情，以美國馬首是瞻，用西方語言幫襯自己台獨行為。」實際上，蔡英文拒絕認同『九二共識』，卻陸續丟掉八個邦交國，看似朝向國際化，其實凸顯民進黨當局的困境。

▲ 華東師大兩岸交流與區域發展研究所所長仇長根 。（圖／記者任以芳攝）

回顧去年蔡英文拋出「雙邊互不隸屬」』挑釁北京，今年則是呼籲，「兵戎相見絕對不是兩岸的選項」、「在理性、平等及相互尊重下，願意和北京當局尋找雙方可接受的維持台海和平穩定的方法」。

針對上述軟硬兼施的論調，仇長根則說，「說一套做一套，蔡英文講什麼已經不重要，類似的話講了6年，兩岸關係沒有改變，只是越來越嚴峻。」