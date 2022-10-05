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夜店殺警案定讞　曾威豪劉芯彤夫婦均獲輕判8年確定

▲▼▲夜店殺警案，主嫌曾威豪、劉芯彤。（圖／記者楊佩琪攝）

▲夜店殺警案主謀曾威豪、劉芯彤判刑定讞。（圖／ETtoday資料照）

記者吳銘峯／台北報導

震驚社會的台北市夜店殺警案，台北市信義分局員警薛貞國下班時間到信義區夜店關切聚眾事件，卻被70多名黑道份子持棍棒及刀械圍毆致死。主嫌曾威豪、劉芯彤等人涉案部分，一審判刑8年6月與9年，二審改判10年與9年，更一審則將2人均輕判8年。全案再上訴，最高法院5日駁回上訴定讞。

本案緣於2014年9月13日凌晨，臺北知名燈具友昌實業小開曾威豪與當時的女友劉芯彤（事後結婚）夥同黑幫份子，到北市東區ATT大樓6樓知名夜店「Spark」消費，因與鄰桌客人發生衝突遭夜店安管趕離。憤怒的曾男與劉女，當晚就透過群組號召「中山聯盟」成員回來報復，夜店圍事隨即聯繫薛貞國到場幫忙。

當天休假的薛貞國與另名同事來到夜店，薛貞國到場後一腳踹向曾男，曾男暴怒之下烙人動手，數十名黑衣人持棍棒、紅絨柱等物品圍毆，薛在3分鐘內遭致命攻擊，黑衣人最後一哄而散，支援警力趕到場，緊急將薛送醫後不治。案發後引起警政機關重視，檢警陸續逮捕70餘人到案，並提起公訴。

一審法院依照殺人、聚眾鬥毆致人於死等罪，將68名被告判刑，其中主嫌曾威豪判刑8年6月、劉芯彤9年。案件上訴二審後，二審改認定主要被告均犯聚眾鬥毆致人於死，其中曾威豪改判10年、劉芯彤維持9年。但最高法院將曾、劉等9人涉案部分，撤銷發回更審。更一審法院最後將曾、劉均輕判8年，另外同案7名被告則分別判刑10年6月到7年不等刑期。全案再上訴，最高法院審理後，5日駁回上訴，全案定讞。最高法院也通知檢方啟動防逃機制。

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