林秉樞律師「主張多項無罪」敗了！跟預期有落差　曝：沒連繫上他

民進黨籍立委高嘉瑜2021年爆出遭前男友林秉樞施暴，全身多處受傷，林秉樞手上更有不少高嘉瑜的不雅照，引發社會關注！林秉樞被依8大罪狀起訴，法院稍早判林秉樞有期徒刑2年10月，其中傷害罪8個月不得易科罰金。

▲林秉樞30日下午4時宣判，律師曝13項罪名成立。（圖／記者陳雕文攝）

記者陳雕文、戴若涵／新北報導

林秉樞律師受訪時表示，林秉樞方被指控的多項犯罪均主張無罪，但法院判決13項犯罪都有成立，以律師角度來看，「跟我們想要的結果跟目的是有一些落差的」，希望有些主張，法院能夠採納。

他指出，檢方先前具體向法院求刑3年，而先前林秉樞已遭羈押8個月時間，因此案件刑度應該約落在8個月至3年之間。目前被判罪重的就是傷害罪部分，針對傷害罪答辯，林秉樞有去就診的相關紀錄，要看法官為何沒有採納該主張。

林秉樞律師表示，宣判重點在於個別犯罪刑度，由於此案牽涉到犯罪事實比較多，各自犯罪會有各別的答辯方向，要進一步看到法官的具體判決過程跟內容，才比較好做決定是否要評論或進一步上訴。

同時他也透露，任何當是人對於判決結果都會非常在意、關心，宣判前律師也有與林秉樞討論、分析案情，而目前林秉樞確診中，身體比較不舒服，律師團剛剛並沒有聯繫上他，可能林正在休息，律師團晚一點會告知林秉樞宣判結果。