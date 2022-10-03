糗大了！拿改造槍在女友面前炫耀　走火打傷自己還被判刑

▲槍枝示意圖（圖／達志／示意圖）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名顏姓男子2年前從友人那邊拿到一把改造手槍，去年9月間他拿出來給女友和朋友炫耀、把玩，不料槍枝卻意外走火，打中顏男自己的左臂，所幸送醫急救後沒有生命危險，事後顏男被依違反槍砲彈藥管制條例送辦，法院審理後，依非法持有制式手槍罪，判他徒刑5年2月，併科罰金10萬元。

判決指出，顏男是在2020年12月間，從一位綽號「阿仁」的男子那邊取得改造手槍和子彈，但他一直把槍收著，直到去年9月28日晚間10時許，陳姓友人來找他，他就把手槍和子彈拿出來炫耀把玩，沒想到槍枝不慎擊發，打中自己的左前臂，洪姓女友和陳姓友人嚇壞，趕快把他送往醫院就醫，因為是槍傷，醫院通報警方全案才曝光。

槍枝、彈頭經送內政部警政署刑事警察局鑑定，結果認槍枝是非制式手搶，由仿手搶外型製造的搶枝，組裝已貫通金屬槍管而成，擊發功能正常，可供擊發子彈使用，具有殺傷力，因此顏男被檢方起訴。

法院審理時，法官考量顏男坦承犯行，雖然尚未用以犯罪，但行為本質上已對社會造成潛在危險，無所謂情輕法重的情形，也不適用減刑的規定，因此依非法持有非制式手槍罪，判處他徒刑5年2月，併科罰金10萬元，全案可上訴。