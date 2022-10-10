不滿蔡英文惡化兩岸情勢　馬英九：「大陸台灣是兩區非兩國」　

▲馬英九出席國民黨中央黨部國慶升旗典禮並致詞。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

中共在今年8月美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，對我方實施「圍台軍演」，兩岸情勢陷入緊張。前總統馬英九今（10日）批評總統蔡英文的作為惡化兩岸情勢，要改變政府，今年地方選舉國民黨一定要贏，才有機會在2024年下架民進黨，讓兩岸和平跟台灣安全真正落實。馬英九也強調，依據《憲法》跟法律，大陸跟台灣是兩個地區，而非兩個國家，這是非常重要的。

國民黨10日早上8時起在中央黨部前廣場舉行國慶升旗典禮，馬英九、國民黨主席朱立倫、前黨主席吳伯雄、前黨副主席郝龍斌、台北市長候選人蔣萬安及多位黨籍立委、議員、黨部幹部等人出席。

馬英九致詞時表示，今年跟往年不同，從8月裴洛西來訪問我國之後，中共在台灣海峽跟太平洋岸劃定6個軍事演習區，並且發射導彈飛越台灣上空，國內外很多專家認為兩岸走向戰爭的機會大為增加，不少民眾惶惶不安，「因此我們需要更堅定的國家認同，跟更有效地避戰與謀和策略」。

馬英九說，國民黨當然堅決反對中共以武力威脅台灣，但蔡英文2018年說「中華民國台灣」是人民最大共識，去年她國慶日又稱兩岸互不隸屬，並且推動「台灣國慶日」。

「中華民國不見了。」馬英九批評蔡英文，這作法既違反憲法增修條文第11條，也違反《大陸地區跟台灣地區人民關係條例》第二條，所以不論是《憲法》或法律，都認為是兩個地區，而不是兩個國家，這是非常重要的，而蔡英文的動作不但無法團結人心，只會刺激大陸，惡化兩岸情勢。

馬英九也重提馬習會，指英國《經濟學人》當年以社論評馬習會是中共當局就台灣主權問題所做最大讓步，當時沒有人認為兩岸會開戰，而去年《經濟學人》又稱台灣是地球上最危險的地方。

馬英九表示，這就是民進黨執政六年後果，很輕鬆把責任推給中國大陸，認為是中共霸道，卻無法解釋國民黨八年執政，「中共不會這樣做」，也從沒有戰機騷擾過台灣。

馬英九強調，所以要改變這種不安全現狀，只有改變政府跟政策才能做到，要改變政府，今年地方選舉國民黨一定要贏，才有機會在2024年下架民進黨，讓兩岸和平跟台灣安全真正落實。