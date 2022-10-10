「台灣還沒做好戰爭準備」！　柯文哲：避戰是目標

記者袁茵／台北報導

一年一度雙十國慶登場，今年國慶主題為「守土衛國你我同行」，總統蔡英文預計發表約30分鐘國慶談話，將重申「4個堅持」立場，並進一步強化「4大韌性」。有意爭取2024總統大選的台北市長、民眾黨主席柯文哲表示，避戰是目標，老實說「台灣還沒做好戰爭的準備」。

▲台北市長柯文哲、無黨籍台北市長參選人黃珊珊出席台北市政府前升旗典禮。（圖／記者袁茵攝）

柯文哲10日上午出席台北市國慶升旗暨慶祝活動，前台北市副市長黃珊珊因投入選戰，首次以市民身份出席，一旁則還有7名民眾黨台北市議員參選人到場，唯獨參選中山大同區的林珍羽缺席。

被問到怎麼看蔡英文國慶文告「4個韌性」與「4個堅持」？柯文哲表示，自己只有大概看一下標題，內容還沒看到，通常要坐在台上才知道，最後定稿沒出來之前不要亂說話。媒體追問，此次是否要定調「深化自由民主」？柯文哲反問，「台灣不是每天都要深化自由民主嗎？」

至於今年國慶以「守土衛國」為主題，是要備戰還是繼續賣亡國感？柯文哲認為，自己做事比較務實，做事情都要做準備，避戰是目標，但要備戰、能戰才能避戰；萬安演習至今都還沒寫完檢討報告，包括實兵作戰、平戰轉換等桌上演練等，「老實說要講明白點，台灣還沒做好戰爭的準備」。

柯文哲說，俄烏戰爭給台灣很大的啟示，因為有活生生例子思考如何應付，「你會發現我們都還沒有做準備」。