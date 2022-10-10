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「中華民國消失台灣就沒有了」　朱立倫：民進黨別想讓它隱形化

▲朱立倫在國民黨中央黨部國慶升旗典禮致詞。（圖／記者許靖騏攝）

▲朱立倫在國民黨中央黨部國慶升旗典禮致詞。（圖／記者許靖騏攝）

記者蘇晏男／台北報導

2022年總統府國慶大典主視覺的英文字是「TAIWAN NATIONAL DAY」，而非「ROC」，被認為中華民國不見了，引發討論。國民黨主席朱立倫今（10日）早上在中央黨部的升旗典禮致詞時，強調中華民國是國民黨永遠最重要的資產，如果中華民國不見了，台灣就沒有了、就進入一個動盪、危難甚至戰爭階段。

國民黨10日早上8時起在中央黨部前廣場舉行國慶升旗典禮，前總統馬英九、朱立倫、前黨主席吳伯雄、台北市長候選人蔣萬安及多位黨籍立委、議員、黨部幹部等人出席。

朱立倫致詞中提提到，國民黨是創建中華民國的政黨，創黨總理孫中山結合革命志士、本黨先烈先賢創立中華民國。111年來，在歷屆領導人帶領之下，創建中華民國、守護中華民國；到台灣來，蔣公保衛台灣、蔣經國建設台灣，李登輝時代推動民主自由，馬英九執政時維護區域和平、打造和平台灣，每個階段，國民黨都是以捍衛中華民國、守護民主自由、維護區域和平作為最重要任務。

朱立倫也說，中華民國是每一個人心中的最愛，國民黨永遠捍衛中華民國。「護台灣、保民主、拚未來」，國民黨從蔣公開始到每一代領導人，不管哪一位都必須愛台灣、護台灣，而護台灣最重要就是要堅持中華民國，如果中華民國不見了，台灣就沒有了；如果中華民國不見了，台灣就進入一個動盪、危難甚至戰爭階段，「所以中華民國是我們永遠最重要的資產」。

對於是否待會在國慶大典中向總統蔡英文反映中華民國被消失一事，朱立倫回應，「我想蔡總統不會跟任何人接觸」，只會發表演說，「去年我去她好像也沒跟大家打招呼」。朱強調，捍衛中華民國不但是國民黨立場，應該是全體台灣人、全體國人共同立場；今天中華民國存在，就是大家共同存在，「捍衛中華民國就是我們共同任務」，民進黨不要每一天想要讓中華民國隱形化，甚至想要消滅中華民國。

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