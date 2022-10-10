直擊／台南「武陣」首登國慶舞台　百歲人瑞、8歲小童展技藝

記者呂晏慈、陶本和／台北報導

今天是雙十國慶日，慶籌會為了呼應「守土衛國你我同行」主題，特別邀請來自台南3個著名陣頭，100多位老中青幼的表演者，組成「聯合武陣」，值得注意的是，其中還有一位高齡100歲的國寶級師傅何國昭，也上場展現功夫，是國慶表演最高齡的演出者，另也有一名8歲小童參與表演，引發媒體一陣搶拍。

▲台南武陣登上國慶大會進行暖場表演。（圖／記者黃克翔攝，下圖同）

今天國慶大會的暖場表演，特別邀約台南武陣進行「⺠兵寓於鄉武陣護萬眾」表演，結合台南西港慶安宮「西港刈香」、台南市溪南寮興安宮金獅陣、白鶴陣等3個著名陣頭，由獅頭領陣，配合鑼鼓鼓動，陣頭揮舞各式兵器長棍變換隊形，其中白鶴陣以白鶴取代宋江陣頭旗，模仿白鶴站立拍翅姿態惟妙惟肖，超過百人同時操演，氣勢磅礡。

台南西港刈香是每3年舉辦一次的香科活動，迄今已有超過200年的歷史，因盛大的祭典、豐富多元的庄頭陣，而有「台灣第一香」的美譽，也是文化部登錄的重要民俗；金獅陣至今已有200多年歷史，素有「獅祖」之稱，為西港慶安宮「臺灣第一香—西港香科」迎神護駕與北汕尾鹿耳門天后宮「台江迎神祭」重要武陣；白鶴陣成立於1928年，是全台成立最早之白鶴陣，於2009年獲台南市政府認定為傳統藝術保存團體。