陸禁台灣石斑進口「影響3600公噸」　教育部推「班班吃石斑」助銷

▲中國片面暫停我國石斑魚輸入，影響3600公噸產量。（圖／記者李毓康攝）



生活中心／台北報導

中國大陸海關總署6月突宣布暫停台灣石斑魚輸入，由於台灣石斑魚年產量約1萬7千公噸，去年外銷中國大陸數量為6,121公噸，扣除今年已出口3,059公噸，約有3600公噸產量受衝擊。對此，農委會祭出多項輔導產業因應措施，而教育部也推動「班班吃石斑」計畫，耗資6億元經費向漁民購買石斑，讓學生本學期的營養午餐可以吃到4次石斑魚，預計可消化1600公噸國產石斑魚。

大陸海關總署6月10日晚透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台，通知因我國石斑魚2批檢出隱性結晶紫超標，自13日起暫停石斑魚輸入。對此，農委會強調，石斑魚為我國極為重要的養殖產業，台灣所有輸出石斑魚均符合國際規範及中國大陸規定通關，國內相關養殖業者都非常重視生產石斑魚的品質及衛生安全，會持續透過各種管道與中國大陸進行溝通全力保障漁民權益。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據農委會統計，我國去年石斑魚年產量約1萬7千公噸，主要產區集中在南台灣，分別為屏東40%、高雄25%及台南25%等地區，內外銷比為3：2。

石斑魚在110年外銷中國大陸數量為6,121公噸，占總產量36%，今年至5月底止外銷中國大陸及香港數量為3,059公噸。

對於中國大陸暫停進口後，農委會已備妥相關輔導產業因應措施，維護漁民權益，包括輔導漁民延後上市，提供飼料補助及低利貸款等措施，目標1,000公噸；加強電商平台促銷鼓勵消費者購買，增加國內需求與採購量，目標1,600公噸，以穩定石斑魚價格；加工凍儲及外銷獎勵措施，目標1,000公噸，分散市場供應量，強化海外市場拓銷。

農委會與教育部也合作推動「班班吃石斑」計畫，預計砸6億元經費向漁民購買石斑，讓學生本學期的營養午餐可以吃到4次石斑魚，每月1次。根據漁業署推估，石斑魚料理時，要先經過去鱗、去鰓、去內臟，加工後，取魚身魚片、或切魚丁，取肉率大約3成左右，若以每學童每餐吃70公克，一學期需求使用量約1600公噸石斑魚。

教育部表示，石斑魚的採購與運送及配送，主要由農委會執行，現正進行收標與決標作業，一旦完成決標，會讓得標廠商盡快學校聯繫，讓學校提早做準備，目前無法確認十月中旬前是否可吃到，但這學期一定會吃到四次石斑魚。

►台灣首賣！日本原汁原味【花月嵐】大蒜拳骨拉麵禮盒組搶購中！

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！