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無人機課程夯　中學生實作操控再闖關「直呼超有成就感」

▲▼中山大學附中學員實際操作無人機飛行。（圖／教育部提供）

▲無人機營隊深受中學生喜愛，圖為中山大學附中學員實際操作無人機飛行。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

近年來無人機風靡全球，為了讓學生實際體驗，國立中山大學附中結合教育部國教署均質化方案，從110年首次辦理無人機營隊活動，並廣邀鄰近高中、國中學生免費參與，教導學生動手實作、編寫程式，至今已辦理5場次，共有新莊高中及文府、後勁、光華、中山大學附中國中部等4所國中，總共140名學生參與，讓學生親身體驗無人機的超凡魅力，學生直呼超有成就感。

為弭平與均衡城鄉教育資源的差距，教育部推動均質化計畫，提升中等教育品質，減少教育機會不公，而新課綱重視培養學生實作能力，中山大學附中陳振杰老師由「做中學、玩中學、學中做」理念出發，透過均質化計畫引入近年來風靡全球的無人機設備器材，開發「無人機的奇幻之旅」課程，以深入淺出的方式帶領學生認識科技新知。

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▲▼中山大學附中老師講解無人機機體構造。（圖／教育部提供）

▲中山大學附中老師講解無人機機體構造。（圖／教育部提供）

陳振杰指出，其實程式編寫對學生來說本來是枯燥燒腦的，但在要驅動無人機飛行的強烈動機下，每位學生上課專注力都是百分百。

教育部表示，無人機營隊將學生兩兩編組，學員必須設計無人機的飛行軌跡，執行飛行任務，等到飛行控制技術熟練後，再進階指揮多部無人機編隊飛行，最後就是緊張又刺激的分組積木闖關和飛行競賽。飛行競賽過程險象環生，操作不慎者會有「墜機」事故發生，學員們個個全程屏氣凝神，過程緊張卻又大呼過癮，即使營隊結束後仍欲罷不能。

文府國中李姓學生就開心表示，一開始自己的無人機摔了很多次，很高興最後成功的控制無人機；另一名後勁國中的歐姓學生也提到，看到自己無人機起飛，並按照自己寫的程式表演，真的很有成就感。

▲▼中山大學附中學員實際操作無人機飛行。（圖／教育部提供）

▲中山大學附中學員實際操作無人機飛行。（圖／教育部提供）

中山大學附中對推廣科學教育不遺餘力，無人機營隊在110年首次辦理就深獲好評，中山大學附中校長陳修平指出，在國教署的均質化計畫支持下，將持續在適性學習社區推廣科學活動，除提供學生對普通高中學術課程認識、試探及體驗的機會，更盼能帶動適性學習社區科學學習風氣，提升學子未來競爭力。
 

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