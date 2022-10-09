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「放學不打烊」為弱勢生開晚自習課　陳台瓊獲選教育家人物典範

▲陳台瓊長年投入特殊教育，為特殊生提供專業教育輔導。（圖／教育部提供）

▲陳台瓊長年投入特殊教育，為特殊生提供專業教育輔導。（圖／教育部提供）

記者楊惠琪／台北報導

「特教老師不是只有走愛心路線而已，也是可以很專業的。」台北市萬華國中教師陳台瓊投入特殊教育長達25年，她可以把讓普通班教師頭疼的特教生，都成為她的好幫手，像是在學校擔任回收志工小尖兵、進行校外公共服務，讓特教孩子發現自己也能成為有用的人。陳台瓊今年榮獲師鐸獎的肯定，也獲選教育部「教育家人物典範」殊榮。

陳台瓊的父親是師大警衛，為提供特教生更專業的教學，攻讀師大特殊教育系及研究所，累積深厚的特教知能，她說，雖然我沒辦法把學生變成天才，但至少成為快樂平凡的人，所以她總是告訴學生，「把簡單的事做好，就是不簡單；把平凡的事做好，就是不平凡！」這也是她教學的座右銘。

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因此，在陳台瓊眼中，沒有所謂的弱勢的特教生，每位學生都有服務人群的能力，她總努力為特教生創造服務機會，比如有老師需要幫忙，陳台瓊就會熱心引介：「來！來！來！我這裡有三位旗下藝人可以來幫忙。」在她的爭取下，特教生可以穿梭校園替老師發冬至湯圓，指導普通班的學生回收電池與光碟片，藉由活動的參與，磨練社會技能，學習融入人群。

陳台瓊對特教生的照顧也是無微不至，她說，曾有一個孩子被蚊子咬到就摳傷疤，無法忍耐搔癢，把滿腿抓得都是血，她就用繃帶包紮手指，避免孩子抓傷自己；還有一位患有癲癇與中度智能障礙的孩子，總是抗拒抽血等治療，還曾經抓下她的頭髮、扯破她的衣服，她以行為引導的增強系統，逐漸改善她的暴走頻率。

「這裡的部分家長忙於家計，生計弱勢，沒有時間管教，可能也有心無力。」在台北市的「偏鄉」萬華區任教，陳台瓊說，在相對複雜的環境中，也要面對不同型態的家長，有的孩子家裡沒有書桌，也沒有安靜唸書的環境，所以她總是告訴家長，把孩子放心交給她，甚至替孩子開晚自習課，輔導課業。
 

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