陳文章當選台大新校長　教育部回應：依程序核定

▲台大工學院院長陳文章當選台大新校長，教育部指將依程序核定。（圖／台大提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣大學校長遴選結果今（7日）晚出爐，6名進入第二階段的校長候選人當中，台大工學院長陳文章當選，預計明年1月8日上任，教育部也在晚上回應，指國立大學校長由學校組成遴委會選出，再將選定新任校長人選函報送教育部聘任，教育部將依程序函復，也就是依程序核定後再函文給台大。

今年59歲的陳文章，台大化工系畢業，取得美國羅徹斯特大學化工博士，曾任國家講座主持人，還有三次國科會傑出獎等榮譽，擁有多項發明專利，而且陳文章的募款、產學活動能力也受到遴委肯定，台大遴委會指出，陳文章募款能力非常出色，在院長任內幫工學院募到多棟館舍，國內外學術成就相當亮眼，國際聲譽更獲得委員肯定，包括是亞太材料科學院院士，及擔任過亞洲高分子聯合學會理事長。

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不過，由於2018年管中閔當選之後，之後爆發卡管事件，外界類似狀況是否會在陳文章身上重演，教育部則在晚上回應，指國立大學校長是由學校組成遴委會選出，再將選定新任校長人選函報送教育部聘任，教育部將依程序函復，也就是台大依照程序報到教育部，教育部也會依程序核定後再函文給台大。