人妻遭小姑家暴…崩潰「過得不如狗」　公公撂話砍死媳：害死我兒

▲人妻遭小姑家暴。（圖／翻攝自江西電視台）



圖文／CTWANT

「好惡毒哦！我那個公婆他們好惡毒，飯都不讓我吃，還有我那個姑子，被她打得要死，我在他家裡過得一條狗都不如…。」大陸女子小麗（化名）控訴，自己在丈夫家不僅被公婆不待見，還被小姑子家暴，自己過得連一條狗都不如，隨後秀出身上的傷，證明她所言非假。

綜合陸媒報導，小麗的丈夫已經離開人世，而公公劉剛（化名）認為，兒子的離開是兒媳一手造成，「兒子是一名貨車司機，今年二月份，兒子載裝滿車的貨物，趕到重慶，在工廠卸貨的時候，被3噸的貨物砸傷身亡，因為兒子左眼看不清，才導致卸貨司機操作不當，失手導致了悲劇發生，而這個左眼的視力之所以不好，就是因為兒媳造成的」。

小麗解釋，「老公在出事的前一周，我們倆在車裡打鬧，我還不小心從副駕駛掉到了地上，而老公為了保護我才導致左眼受傷，我也因為受傷，所以到醫院接受治療。」對這件事情，劉剛一直耿耿於懷，認為兒子受傷就是兒媳造成，如果不是因為這個事，兒子也不會因為眼睛看不清，而發生這樣的事。

人妻指控，老公離世後，婆家人瞞著她偷偷下葬，也不讓她去拜祭亡夫，還對她動手，特別是小姑子拚命地打。另一方面，公公的態度也很強硬，他甚至說「碰到她，我要砍死她」。對如今現實的生活狀態，小麗還要撫養女兒，只希望婆家和小麗之間的矛盾能盡快解開，雙方能共同化乾戈為玉帛。

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