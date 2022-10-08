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英國妹「戴隱形眼鏡」洗澡！　醫曝超慘下場：左眼摘除了

只因戴「這個」洗澡　英女眼睛感染微生物摘除眼睛

▲英國1名女子因戴隱形眼鏡洗澡，後感染微生物需摘除眼睛。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

文／CTWANT

有位英國女子瑪莉•梅森（Marie Mason），因為在洗澡時還戴著可重複使用的隱形眼鏡，在隱形眼鏡裡的變形蟲，因此侵入了梅森的左眼，導致她視力急速惡化，後來甚至需摘除掉梅森的眼睛。

梅森在2015年第1次注意到眼睛不對勁，她覺得似乎有東西黏在她的眼角膜上。之後，梅森的視力開始惡化，她開始看醫生，後來醫師發現他確診棘阿米巴角膜眼，是種罕見但具傳染性的微生物，感染的話，可能會有失明的風險。

醫師認為，梅森可能是因為在洗澡時，沒有將隱形眼鏡拔除，變形蟲因此進入她的眼睛內，而隨著時間過去，微生物轉而吞噬梅森的眼睛，導致她的視力下降，最後更需摘除她的眼睛，這也影響到她的日常生活及工作。

為了減輕梅森的症狀，她需要頻繁的去醫院看診，以及服用藥物，因此她只能辭去原本的工作。儘管失去了1隻眼睛，她還是努力維持生活。梅森也表示，希望隱形眼鏡製造商能在包裝上，貼上警告的標語，她希望以後不要有任何人跟她有同樣的經歷。

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