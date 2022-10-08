雲林「借屍還魂」奇案！不識字婦人睜眼變會計　1舉動嚇壞醫

▲雲林37歲婦昏迷，睜眼自稱「金門17歲少女」。（圖／CTWANT提供）

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雲林縣麥寮鄉「借屍還魂」奇案，60多年前轟動全台。當年37歲的女子林罔腰在斷氣後甦醒，突然聲稱是來自金門的已故少女「朱秀華」附身，從原本只會說台語的鄉下女性，變成操著標準金門腔國語的外省女性，甚至能識字、記帳等，還可以詳細描述金門當地的街景與建築，毫髮不差，讓外界嘖嘖稱奇。

據了解，林罔腰原本是傳統本省籍婦女，只說臺語、不識字，且體弱多病，同時精通廚藝，殺雞宰鴨是等閒事。事發後，林罔腰心神體格大變，身強體健、食齋、遠離廚房、不殺生、喜歡著白底紅綠點花的短衣如外省籍女人裝束，還能識字、說國語，但有很重的金門腔，又懂會計、記帳，還要求在家中供奉觀音菩薩與地藏菩薩畫像。

起初，林罔腰的夫婿吳秋得等家屬認為她得了精神病，一度打算將其送往精神病院。1962年，斗六陸軍八一五醫院（今國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院）院長劉海波，由雲林縣政府主計室楊主任、業檢室賴主任及記者等人陪同採訪林罔腰，診視其是否有精神病。劉海波表示，林女精神表情自然，言語清楚並無異狀，眼光神情不像精神病的樣子，此番觀察尚難作病理的判斷。

另外，楊主任也表示，「我家住彰化鹿港，鹿港口音和麥寮口音相同，她卻有廈門方面的口音（金門腔）。」事後，林罔腰又被帶往陸軍九二七醫院（另說是八二七醫院）檢查，主任醫師是朱秀華的金門遠房親戚，林罔腰就診時突然叫「叔叔！」接著講述借屍還魂經過。醫師不相信，暗中叫護士請妻子過來讓林罔腰辨認，結果林女一看見她立刻叫出「嬸嬸」，才讓醫師不得不相信。

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