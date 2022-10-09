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慈父才替女兒慶生　夜車回公司被GPS導航到斷橋「墜6m山谷」慘死

▲▼GPS導航至斷橋！慈父夜駕墜溪亡　他才剛參加女兒生日派對。（圖／翻攝自臉書／Phillip Paxson）

▲才剛參加女兒生日派對，慈父夜駕被GPS導航到斷橋「墜6m山谷」慘死。（圖／翻攝自臉書／Phillip Paxson）

記者趙蔡州／綜合報導

美國北卡羅萊納州（North Carolina）一位47歲男子帕克森（Phillip Paxson）9月30日參加女兒生日派對後，獨自一人開車準備回到工作地點繼續上班，不料GPS導航系統卻把他帶往一處斷橋，加上當時天色昏暗，他來不及反應就連人帶車墜入深谷，被找到時已經明顯死亡。

根據《今日美國》報導，事故發生在9月30日，47歲帕克森為了實現與孩子的約定，當日特別從工作地點開車回家，在參加女兒的生日派對後，深夜11時許在開車返回公司所在地，不料GPS導航系統卻把他帶往一座斷橋，由於當時天色昏暗加上下雨視線差，他來不及反應就連人帶車墜入6公尺深的山谷。

帕克森的家人後來發現，怎樣都聯絡不上帕克森，嚇得立刻打電話報警，警方立刻沿著可能的路線搜尋，最終在斷橋下的山谷發現帕克森的車子，帕克森則倒臥在車內明顯死亡。

帕克森的岳母悲傷說，這是一場完全可以避免的事故，這一座橋9年前就被洪水沖垮了，但卻一直沒有維修，現場也沒有任何障礙物或警告號誌，讓這位2個女孩的父親可以避免死亡。帕克森的太太也說，橋在2014年就斷了，只是在等待一場事故的發生而已，帕克森用自己的生命，來喚起人們的警惕。

針對這次事故，北卡羅萊納州交通部表示，由於事發地點屬於私人土地，政府並沒有權力進行任何改善。帕克森的家屬完全無法接受政府的說法，強調不會放過這件事，未來會繼續尋求司法途徑，讓應該負責的人付出代價，也希望往後不要再有類似事件。

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