慈父照顧腦麻女50年「不忍再痛」崩潰殺人　獲輕判2年半

▲長照悲歌，老翁悶死腦麻女兒，二審輕判2年半。此為示意圖。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者吳銘峯／台北報導

新北市79歲陳姓老翁照料腦麻女兒長達50年，2年前不忍女兒長期臥床又為病所苦，衝動之下用棉被將女兒悶死，後自殺未遂。一審將他輕判2年半，法官還建請總統特赦。上訴二審後，高院7日仍將他判刑2年半，但說「法院無權建請總統對被告特赦。」可上訴。

本案發生於2020年2月間，老翁的女兒因出生後患有先天性腦性麻痺，不僅無法言語，也無法自行進食、走動，長年臥床。老翁與妻子自行照顧女兒逾50年，但老翁妻子近年因長年照顧女兒導致脊髓受傷、身體扭曲變形，照顧妻女的重擔由老翁一肩扛起。

案發前幾天，女兒就已經牙痛，老翁雖然想將女兒送醫，但因疫情嚴重，無法送醫。案發當晚，女兒又因牙痛呻吟，老翁不忍女兒長期臥床又為病所苦，衝動之下以棉被將女兒悶死，老翁隨後也試圖自殺陷入昏迷。第二天一早，老翁妻子發現後，趕緊通知兒子前來處理，老翁也被送醫治療，經過數日後才恢復意識。他一恢復意識，就痛哭失聲，坦承犯案。檢方提起公訴後，一審法院經過2度減刑，將他輕判有期徒刑2年6月；此外，審判長林孟皇還在判決書中，請求總統對老翁特赦。

全案再上訴，高等法院二審審理期間，老翁身體狀況也不斷惡化，法院經過近1年的審理後，在7日宣判，駁回上訴，仍是2度減刑並輕判2年6月有期徒刑。記者當庭詢問審判長許永煌，是否仍建請總統特赦？但許永煌正色回應：「法院無權建請總統對被告特赦。」