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進不了基輔！俄「過橋部隊」遭烏軍摧毀　裝甲車慘卡河中畫面曝

▲▼俄羅斯軍車過橋時遭遇襲擊，烏克蘭守軍摧毀橋梁，使俄軍無法進犯。（圖／翻攝自推特／@IAPonomarenko）

▲俄軍隊車輛過橋時遭遇襲擊，烏克蘭守軍摧毀橋梁，阻止俄軍進犯首都基輔。（圖／翻攝自推特／@IAPonomarenko）

記者張寧倢／編譯

網路社交媒體Telegram上於13日流傳一張照片顯示，俄羅斯軍車在基輔西部郊區的伊爾平河（Irpin River）遭遇挫敗，烏克蘭守軍趁著俄軍部隊通過浮橋時發動襲擊，不僅摧毀了橋梁，還連帶地讓俄軍車輛卡在河中不得動彈。美國有線電視新聞網（CNN）已經證實了照片的真實性。

根據CNN報導，這張在13日被上傳到社交媒體的照片可見，一輛俄羅斯軍隊裝甲車過橋時，橋梁斷裂導致整輛車卡在河中。而從美國太空科技公司Maxar近日發布的衛星照片推測，此橋梁10日就被拍到似乎已經遭到毀壞。

CNN分析認為，照片中的這座浮橋位於橫跨伊爾平河的主橋，以北約8公里處的一處開闊平地，是目前已知的第二座由俄羅斯軍隊建造的人工浮橋，目的是讓外圍的軍車能順利過河。此前，俄羅斯在車諾比強制疏散區內的普里皮亞季河 （Pripyat River）上修建一座浮橋，數十支俄國部隊通過此橋。

報導指出，基輔西部郊區伊爾平的烏克蘭軍隊迄今為止，屢次擊退了不斷朝首都挺進的俄軍，為了阻斷入侵路線，烏軍幾乎已將伊爾平河上的主要橋梁都炸毀，對俄軍地面部隊構成重大障礙。

忍痛炸橋！烏軍將炸毀基輔最後1座連外橋　阻止俄國坦克入侵

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