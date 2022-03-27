　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

八八風災罹難者家屬贈「正義女神」　周春米：受之沉重

▲林良璘致贈周春米立委「正義女神」墨寶 。（圖／記者陳崑福攝）

▲林良璘致贈周春米立委「正義女神」墨寶 。（圖／記者陳崑福攝）

記者陳崑福／屏東報導

「正義女神，感謝有米」27日記者會，當年八八風災雙園斷橋案的罹難者家屬，林良璘老師錄製影片敘述當年的情形，以及對周春米立委的感謝；而林老師也到現場，特別致贈周春米委員題字「正義女神」的墨寶，周春米收下墨寶後，也娓娓道來當年的歷程，並強調，當年的國賠訴訟，是為了受害者及家屬追討的正義，而現在競爭屏東縣長的過程中，遭遇許許多多的狀況，她仍然秉持當年的勇氣和良知，誓要當屏東人永遠的義務律師，替屏東、替鄉親爭取，屬於屏東人的公平正義。

▲林良璘致贈周春米立委「正義女神」墨寶 。（圖／記者陳崑福攝）

▲林良璘致贈周春米立委「正義女神」墨寶 。（圖／記者陳崑福攝）

周春米表示，「正義女神」這四個字，她真的受之沉重，因為她知道當年追求的事實真相及公平正義，是因為鄉親的不幸和政府的疏失，在時任立法委員潘孟安縣長和受和罹難者家屬的委請下，和楊靖儀、湯瑞科、蔡將葳組成國賠義務律師團，向政府提起國賠訴訟，她認為那一年的國賠訴訟案是最煎熬的過程，雖然替受難者及家屬追求正義只是補救，但她仍然堅持力爭到底，讓國賠案協議完成，只有這樣才無愧於所學，也不負所託。

影片中，林良璘老師說道，這場災難是無情的、傷痛的，但他們接受到的，是周春米律師的溫暖和幫助。災難發生當下，受難家屬真的只感到無助，特別是第一時間還被雙園大橋的權責單位駁回國賠的申請，他們只能感到無奈和氣憤。當時，他也認為國賠是一座越不過的高山，打不破的銅牆鐵壁，但因為周春米律師「自己的權益要自己爭取」的一段話，讓他們繼續堅持下去，而且每一次國賠的諮詢討論，周春米律師都讓他們感受到家人般的溫暖，因此他相信，周春米立委擔任屏東縣長，一定能夠替人民、替百姓服務。

周春米強調，這一路走來她仍然謹記當年政府及權責機關的過失及錯誤，如今她獲贈這塊墨寶，要隨時提醒自己，維護人民的正義，謀求民眾的福利，讓屏東繼續向前，這是她當仁不讓的決心。林良璘老師指出，今日致贈墨寶，除了感謝周委員當年的協助，更是對周春米的肯定，他認為當年周春米律師能夠義無反顧替他們主持正義，她的努力和特質，一定能擔當屏東縣長的職務，幫助屏東、照顧鄉親。

►穿上它，一秒變身小韓星！

ET快訊
7-11「最強美食」！　常客全點名它：口味贏餐廳
快訊／大同子公司員工確診！　工作場所全面清消
多縣市爆個案「台灣要打第4劑？」　醫解答了
連千毅生日趴驚見「長腿妹掉半球」！　只穿內衣四處晃
本土又回雙位數「敢內用嗎？」　網揪1關鍵嗆：餐廳訂滿
霸王級寒流預兆？　鄭明典驚：這次有點意外
快訊／黃偉晉與「確診者一起搭車」　緊急PCR結果出爐
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

吸引東漂人！台東新建整建8大親子公園　導入全齡共享思維

提昇救災效能　南消善用市府待拆建築物落實特種搜救訓練

台南東山道路雨後濕滑　鐵牛車跌落2米深山路側翻

立委蘇巧慧專程南下　陪朱明宏台南市場拜票獲熱情迴響

酒駕新法將上路！花蓮警錄美聲廣播+垃圾車　宣導酒駕零容忍

塔塔加玉山杜鵑即將盛開　玉管處邀民眾走春踏青賞花瀑美景

八八風災罹難者家屬贈「正義女神」　周春米：受之沉重

清明連假別讓孩子黏3C　奧萬大推12歲以下免費入園

樂觀開朗福壽綿長！馬蘭榮家劉爺爺百歲生日　蔡英文贈賀屏

花蓮全面推環保旅店！不提供一次性備品　配合消費者優惠

民眾推擠搶7900元聯名錶　百貨內「比賽跑」被罵翻

她勇抓眼鏡蛇舉高一陣混亂　愛犬緊跟想咬...母怕爆趕狗

Selina被「一碗香菜」打動哭了！　帶鮮肉男友見前夫「阿中露出姨母笑」

爺聽樓上傳怪聲！進房保護孫　離開3秒後天花板崩塌逃死劫

混亂推擠搶購7900元聯名錶！　爆插隊衝突：我們認識的怎樣

保時捷駕駛圖方便「下車不熄火」　見愛車被偷急求援...警10hrs找回

同時跑開！測試毛孩會選誰　柴首次秒選爸...結局大逆轉

見對向車「開遠光」閃燈提醒　三煞攔車叫囂怒砸：以為挑釁

吃迴轉壽司只花120元就超飽　男大生「狂吃2物」網：是狠人

清寒少女騎單車出門遇死劫　有「閃避」仍被捲入聯結車

吸引東漂人！台東新建整建8大親子公園　導入全齡共享思維

提昇救災效能　南消善用市府待拆建築物落實特種搜救訓練

台南東山道路雨後濕滑　鐵牛車跌落2米深山路側翻

立委蘇巧慧專程南下　陪朱明宏台南市場拜票獲熱情迴響

酒駕新法將上路！花蓮警錄美聲廣播+垃圾車　宣導酒駕零容忍

塔塔加玉山杜鵑即將盛開　玉管處邀民眾走春踏青賞花瀑美景

八八風災罹難者家屬贈「正義女神」　周春米：受之沉重

清明連假別讓孩子黏3C　奧萬大推12歲以下免費入園

樂觀開朗福壽綿長！馬蘭榮家劉爺爺百歲生日　蔡英文贈賀屏

花蓮全面推環保旅店！不提供一次性備品　配合消費者優惠

「好多孩子死了」烏克蘭母女狂逃800km到波蘭　俄炸橋切斷撤離路

她外帶咖啡喝一口！下秒見整杯「黑螞蟻」嚇傻　店家只賠860

嘻小瓜「就是看不下去演很大」！斯亞PO全黑圖：懂的人都懂…揭雙標真相

羅志祥不只有600萬愛馬仕牆　揭上百雙潮鞋收藏根本精品店規模

口味贏過餐廳！7-11「最強美食」常客全點名它：CP值突破天際

吸引東漂人！台東新建整建8大親子公園　導入全齡共享思維

大同公告子公司1名員工確診 工作場所全面進行清消

超蠢間諜拍「利維夫被炸畫面」回傳俄國！秒被烏克蘭警抓包逮捕　

台南水道博物館花旗木走精緻路線 搭配遊園小火車秒到「阿里山」

每晚喝「熱優格」養好菌　女醫減15公斤不復胖

女在車道狂奔遭柵欄無情KO　網友重播10次笑喊：太療癒

地方熱門新聞

Earth Hour台南熱響應

跑車飆148　慘撞違規迴轉計程車

北海岸國小說故事比賽　學生唱做俱佳驚豔全場

雲林14歲少年負氣離家　下田做工賺生活費

清明掃墓萬金石恐湧人車潮　金山警啟動交管措施

一個人也能吃燒肉　嘉義單身友善燒肉店

立委蘇巧慧陪朱明宏台南市場拜票

新竹台大湳雅院區 將設「國家級照護中心」

白蝦歉收泰國蝦夯　嘉義布袋餐廳推新菜色

埔心國小慶80生日　「永遠第一獎」校友現身

八八風災罹難者家屬贈「正義女神」給周春米

屏警一張表帶你看酒駕新罰則

台南最亮和最安全的參選人合體

青埔眼鏡蛇出沒　宗教團體放生的

更多熱門

相關新聞

蘇貞昌出席屏科籌備辦揭碑儀式　周春米、鍾佳濱、莊瑞雄隔空較勁

蘇貞昌出席屏科籌備辦揭碑儀式　周春米、鍾佳濱、莊瑞雄隔空較勁

民進黨屏東縣長初選選戰倒數，行政院長蘇貞昌26日南下出席屏東科學園區籌備辦公室揭碑，立委周春米、鍾佳濱、莊瑞雄三人難得同台，會後周、鍾繼續隔空互別苗頭，紛紛在臉書曬出與蘇揆的合影，但卻不見對手，隔空較勁意味濃厚。周春米稱，「這段時間，我不斷協助屏東縣政府與相關部會溝通」，未來不會退縮而會更勇敢盯進度；鍾佳濱也表示，蘇揆談話「與我昨日辯論會上的發言不謀而合」，自稱就是最好的接棒人。

蘇貞昌揭牌屏東科學園區籌備處　周春米強調督促園區發展進度

蘇貞昌揭牌屏東科學園區籌備處　周春米強調督促園區發展進度

周春米青年氣球大隊出發　飄浮各鄉鎮

周春米青年氣球大隊出發　飄浮各鄉鎮

屏東縣長初選政見會　周春米喊話：明公正道

屏東縣長初選政見會　周春米喊話：明公正道

屏東縣長初選政見會登場

屏東縣長初選政見會登場

關鍵字：

正義女神周春米林良璘雙園大橋斷橋88水災

讀者迴響

熱門新聞

湖畔勝地一家5口「集體墜樓」　4死1重傷

《寶貝四千金》李依瑾突宣布當媽

AZ最美好副作用曝　台大醫：太神！原來真的

眾量級爆分手　Andy反常舉動震驚了

愛妻車禍亡…O型爸再婚體檢結果崩潰

她腹痛掛急診…竟成「清醒植物人」！

邱澤當伴郎　高顏值伴郎伴娘團曝光

最新清明連假天氣出爐　這天「全台有雨」

案22555足跡曝光　信義區百貨全遭殃

展榮突喊「我們結婚了」揭女方身份

汪哭著奔回來　野生新朋友追向前

「大S女兒」21歲了　近況曝光

2週算快了！網曝蝦皮店到店下單守則

千萬BMW i8「停進特斯拉車位」　他氣炸PO車牌

烏：俄10坦克9輛挖空　指揮官自殺亡

更多

最夯影音

更多
民眾推擠搶7900元聯名錶　百貨內「比賽跑」被罵翻

民眾推擠搶7900元聯名錶　百貨內「比賽跑」被罵翻
她勇抓眼鏡蛇舉高一陣混亂　愛犬緊跟想咬...母怕爆趕狗

她勇抓眼鏡蛇舉高一陣混亂　愛犬緊跟想咬...母怕爆趕狗

Selina被「一碗香菜」打動哭了！　帶鮮肉男友見前夫「阿中露出姨母笑」

Selina被「一碗香菜」打動哭了！　帶鮮肉男友見前夫「阿中露出姨母笑」

爺聽樓上傳怪聲！進房保護孫　離開3秒後天花板崩塌逃死劫

爺聽樓上傳怪聲！進房保護孫　離開3秒後天花板崩塌逃死劫

混亂推擠搶購7900元聯名錶！　爆插隊衝突：我們認識的怎樣

混亂推擠搶購7900元聯名錶！　爆插隊衝突：我們認識的怎樣

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面