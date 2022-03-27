八八風災罹難者家屬贈「正義女神」　周春米：受之沉重

▲林良璘致贈周春米立委「正義女神」墨寶 。（圖／記者陳崑福攝）

記者陳崑福／屏東報導

「正義女神，感謝有米」27日記者會，當年八八風災雙園斷橋案的罹難者家屬，林良璘老師錄製影片敘述當年的情形，以及對周春米立委的感謝；而林老師也到現場，特別致贈周春米委員題字「正義女神」的墨寶，周春米收下墨寶後，也娓娓道來當年的歷程，並強調，當年的國賠訴訟，是為了受害者及家屬追討的正義，而現在競爭屏東縣長的過程中，遭遇許許多多的狀況，她仍然秉持當年的勇氣和良知，誓要當屏東人永遠的義務律師，替屏東、替鄉親爭取，屬於屏東人的公平正義。

周春米表示，「正義女神」這四個字，她真的受之沉重，因為她知道當年追求的事實真相及公平正義，是因為鄉親的不幸和政府的疏失，在時任立法委員潘孟安縣長和受和罹難者家屬的委請下，和楊靖儀、湯瑞科、蔡將葳組成國賠義務律師團，向政府提起國賠訴訟，她認為那一年的國賠訴訟案是最煎熬的過程，雖然替受難者及家屬追求正義只是補救，但她仍然堅持力爭到底，讓國賠案協議完成，只有這樣才無愧於所學，也不負所託。

影片中，林良璘老師說道，這場災難是無情的、傷痛的，但他們接受到的，是周春米律師的溫暖和幫助。災難發生當下，受難家屬真的只感到無助，特別是第一時間還被雙園大橋的權責單位駁回國賠的申請，他們只能感到無奈和氣憤。當時，他也認為國賠是一座越不過的高山，打不破的銅牆鐵壁，但因為周春米律師「自己的權益要自己爭取」的一段話，讓他們繼續堅持下去，而且每一次國賠的諮詢討論，周春米律師都讓他們感受到家人般的溫暖，因此他相信，周春米立委擔任屏東縣長，一定能夠替人民、替百姓服務。

周春米強調，這一路走來她仍然謹記當年政府及權責機關的過失及錯誤，如今她獲贈這塊墨寶，要隨時提醒自己，維護人民的正義，謀求民眾的福利，讓屏東繼續向前，這是她當仁不讓的決心。林良璘老師指出，今日致贈墨寶，除了感謝周委員當年的協助，更是對周春米的肯定，他認為當年周春米律師能夠義無反顧替他們主持正義，她的努力和特質，一定能擔當屏東縣長的職務，幫助屏東、照顧鄉親。