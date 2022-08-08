父親節哀歌！慈父照顧腦麻女50年「不忍再痛」殺了她　輕判定讞

▲陳姓老翁照顧腦麻女兒50年，最終不忍她受苦而結束她生命，獲輕判定讞。此為示意圖。（圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

新北市79歲陳姓老翁照料腦麻女兒長達50年，2年前不忍女兒長期臥床又為病所苦，衝動之下用棉被將女兒悶死，後自殺未遂。一二審均將他輕判2年6月，雖然一審判決建請總統特赦，但二審嚴正駁斥特赦。全案再上訴，最高法院在父親節駁回上訴，讓慈父輕判定讞。

本案發生於2020年2月間，老翁的女兒因出生後患有先天性腦性麻痺，不僅無法言語，也無法自行進食、走動，長年臥床。老翁與妻子自行照顧女兒逾50年，但老翁妻子近年因長年照顧女兒導致脊髓受傷、身體扭曲變形，照顧妻女的重擔由老翁一肩扛起。

案發前幾天，女兒就已經牙痛，老翁雖然想將女兒送醫，但因新冠肺炎疫情嚴重，老翁不敢將女兒送醫。案發當晚，女兒又因牙痛呻吟，老翁考量自己已經年長，能照顧女兒的時間已經不多，死後可能無人照顧女兒，再加上不想讓她長期臥床所苦，衝動之下以棉被將女兒悶死，老翁隨後也吞藥而陷入昏迷。

第二天一早，老翁妻子發現後，趕緊通知兒子前來處理，老翁也被送醫治療，經過數日後才恢復意識。他一恢復意識，就痛哭失聲，坦承犯案。檢方提起公訴後，一審法院經過2度減刑，將他輕判有期徒刑2年6月；此外，審判長林孟皇還在判決書中，請求總統對老翁特赦。而全案上訴二審後，高院二審審理時，老翁兒子出庭替老翁求情，供稱姐姐在死亡一周前，就已經出現心臟不正常跳動情形，死因有可能是自然死亡，不一定就是被父親殺死，也希望法官將父親送精神鑑定。

高等法院二審最後仍維持2年6月的刑度，不過二審審判長許永煌當庭正色回應：「法院無權建請總統對被告特赦。」全案再上訴，最高法院審理後，駁回上訴，陳翁2年6月定讞。