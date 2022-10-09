科技新貴年收600萬卻找不到姻緣　女曝「怕他爆肝」不敢嫁

▲中壢區美滿服務中心發現，某些職業影響婚姻。（圖／中壢美滿提供）

記者楊淑媛／桃園報導

很多未婚男女想找另一半，卻無法如願？中壢區美滿服務中心發現，未婚男女的表達能力會影響婚姻，但某些職業影響婚姻更大，在新竹科學園區知名科技公司擔任研發主管的科技新貴，年收入超過600萬元，雖於該中心先後認識4名女生，也互有好感，但卻無法找到姻緣。

中壢區美滿服務中心說，年薪600萬高薪的條件，的確相當優，一開始女方也欣賞科技新貴的學歷與收入，但後來女方認為男生經常要出差兩、三個月，在國內上班時也頻頻開會，生活只有工作，沒有家庭時間，而忙碌的工作可能「爆肝」，因而不願嫁他。

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今年34歲，經營一家寵物美容店的張姓女店主，雖然月入16萬元至20萬元，參加中壢區美滿服務中心的「個別一對一」時，她的外表、談吐頗受歡迎，但男生聽到她天天與貓狗為伍，許多男生以對「動物敏感」為由，不想交往，也有男生認為生活方式無法搭配，因而敬謝不敏。

家住桃園南區，接手上一輩養雞場的36歲年輕老闆，在目前蛋價不斷升高下，收入情況不錯，但不少女生認為養雞場工作環境不好，如果要天天與雞大便為伍，肯定受不了，所以不想當養雞場老闆娘。

還有男方因無法戒除把妹惡習，有的希望可以娶一個跟媽媽一樣職場女強人的女孩，還有自我感覺良好的男生嫌女生只顧工作，沒有女人味，或是認為女生職業收入拉低了自己生活的品質，有些大叔臉皮薄，認為自己工作不好，不敢造次。資深社工認為，職業成為現代未婚男女結婚的踏腳石或墊腳石，端看個人抉擇與心態。