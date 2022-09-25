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多此一舉？竹科新貴、留英女博士為了「婚前健檢」險分手

▲婚前健檢可保障下一代的健康。

▲婚前健檢可保障下一代的健康。(示意圖／取自免費圖庫PIXabay)

記者楊淑媛／桃園報導

台灣少子化嚴重，中壢區美滿服務中心指出，不少新人為了孕育健康的下一代，會針對婚前、孕前及孕後等不同階段進行健康檢查，但也有情侶為了婚前健檢而鬧得不愉快！在桃園行醫29年的宏其婦幼醫院長張紅淇建議，有結婚及懷孕打算的朋友們，孕前一定要進行一次婚前健康檢查，讓自己在最佳狀態下孕育健康寶寶。

中壢區美滿服務中心推廣婚前健康檢查，得到不少即將步入紅毯的男女贊同，但也因為看法不同，曾發生一些爭執。在新竹科學園區任職的陳姓博士、與英國公費留學的化工女博士，在中壢區美滿服務中心的「個別一對一」認識後，一拍即合，但談到婚前檢查，陳姓科技新貴卻認為女博士不信任他，何必要多此一舉做健檢，認為應該互信，為此兩個博士還鬧分手，幸中壢美滿服務中心志工出面化解。

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另外，一對稍為高齡的準新人，被建議一定要做婚前健檢，男女雙方也認可，但高考及格，分發在公部門張男父親卻認為社工故意破壞兒子婚姻，他們高高興興結婚就好，不要做婚前健檢。還有不少對男女因為婚前是否健檢，意見分　歧、甚至關係緊張！

宏其婦幼院長張紅淇指出，孕前健檢涵蓋著對母嬰從懷孕前、懷孕中、生產時的健康考量，針對婚前及孕前的族群提供相應的全方位「優生健康檢查」套組，期透過詳細的檢查，能夠幫助即將規劃有下一代的準父母了解自己的身體概況，同時經由婚前健康檢查在坦誠、互信的基礎上，一起找出健康對策，並且保障下一代的健康。

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